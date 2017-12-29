İSTANBUL (AA) - Yeryüzü Doktorları, sağlık hizmetlerine erişimdeki eşitsizliğe ve yaşanan insani drama dikkat çekmek için "Hayat Kurtarınca Güzel" kampanyası başlattı.

Yeryüzü Doktorları Derneğinden yapılan açıklamada, sağlık hizmetine erişemeyen ihtiyaç sahiplerine ulaşarak hayata tutunmalarını sağlamak için bugüne kadar 40'tan fazla ülkede yüzlerce proje gerçekleştiren Yeryüzü Doktorlarınca, her geçen gün acı haberler alınan coğrafyalarda daha fazla hayata dokunmak amacıyla "Hayat Kurtarınca Güzel" kampanyasının başlatıldığı duyuruldu.

Yaklaşık 29 milyon nüfuslu Yemen'de iç savaş nedeniyle 8 milyondan fazla kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu, Yemen'de sadece bu yıl içinde 2 bini aşkın kişinin kolera salgını sebebiyle yaşamını yitirdiği, kıtlık ve kuraklığın yaşandığı Somali'de 6 milyon ihtiyaç sahibi insanin varlığına vurgu yapılan açıklamada, "Doğu Guta'da beslenme yetersizliği yaşayan çocukların hayatta kalmak için acil tedaviye ihtiyaçları var. Her gün binlerce kişinin Arakan'dan göç ettiği Bangladeş'teki mülteci kamplarında ise hijyen yetersizliği, içme sularının kirli olması gibi sebeplerle bulaşıcı hastalıklar hızla artıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeryüzü Doktorları bahsi geçen Yemen, Doğu Guta, Somali, Arakan ve bunlar gibi sağlık hizmetlerine erişimde sıkıntıların yaşandığı dünyanın pek çok bölgesinde, insanların hayata tutunmasını sağlamak için yardım çalışmalarını sürdürüyor. Bu zamana kadar Yemen'deki beslenme merkezlerinde açlık krizinden etkilenen binlerce kişiye beslenme tedavisi sağlayan Yeryüzü Doktorları kolera salgınını önlemek için bölgede su arıtma tabletleri dağıttı. Somali'de sadece bu yıl içinde 80 bin kişiye gıda desteği sağladı, su kuyuları açtı. Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde, açlık sıkıntısı çeken anneler ve çocuklar için uzmanlar gözetiminde beslenme programı başlatan Yeryüzü Doktorları, Bangladeş'teki mülteci kamplarında hijyen yetersizliğinden kaynaklı bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek için hijyen kiti dağıtımında bulundu."

Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yahyahan Güney de göze uzak gönüle yakın coğrafyalara gittiklerini belirterek, "Kampanyamızla Doğu Guta'da hizmet vermeye çalışırken kendisi dahi açlıktan bayılan sağlık çalışanlarına, Yemen'de ve Somali'de tedavi edilemediği için ölmek üzere olan insanlara dikkat çekmeyi ve yardımların bu coğrafyalarda ihtiyaç doğrultusunda devam etmesini hedeflemekteyiz." değerlendirmesini yaptı.