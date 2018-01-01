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Hayata gözlerini yeni yılda açtı

- İstanbul Valisi Şahin, yeni yılın ilk dakikalarında Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya gelen bebeği ziyaret etti

Hayata gözlerini yeni yılda açtı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, yeni yılın ilk dakikalarında Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya gelen bebeğe ziyarette bulundu.

Kamuran ve Yonca Düner çiftinin hayata gözlerini yeni yılda açan bebeği "Esila"nın ilk ziyaretçileri, Vali Şahin ile eşi Şeyma Şahin oldu.

Bebeğin anne ve babasını tebrik eden Şahin, "Allah analı babalı büyütsün. Vatana, millete ailesine, değerlerine bağlı güzel bir evlat olur. İsmiyle yaşasın. Sağlıklı da zaten. Bebeğimizin şahsında bugün doğan tüm bebeklerimizin ailelerini tebrik ediyoruz. Allah hayırlı uzun ömürler nasip etsin.

Milletimizin her bir ferdi bizim için ayrı bir değerde çünkü millet ve ülke olarak en büyük zenginliğimiz beşeri sermayemiz. Dolayısıyla insanımızı en sağlıklı ve en eğitimli şekilde yetiştirmek devlet-millet olarak hepimizin görevi." diye konuştu.

Şahin, yeni yıla ilişkin ise "Tüm İstanbullulara ve vatandaşlarımıza huzur, mutluluk ve sağlıklar diliyoruz. Sevdikleri ve aileleriyle nice senelere vasıl olurlar. Milletimizin birlik ve beraberliği, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma yürüyüşü daha da hızlancaktır." ifadelerini kullandı.

Vali Şahin ve eşi, Esila bebeğe altın hediye etti.

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BebekVali Şahin
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