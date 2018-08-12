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Hayata "ok atarak" tutundu

- Bağcılar Belediyesi Engelli Okçuluk Takımı'nın antrenörü engelli Murat Öz, okçulukla hayata tutundu - Öz, eğitim verdiği öğrencileriyle, önce 2019 milli takım seçmelerine sonra da 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na sporcu gönderip madalya almayı amaçlıyor

Hayata

İSTANBUL (AA) - Okçuluk sporuyla hayata bağlanan Bağcılar Belediyesi Engelli Okçuluk Takımı'nın antrenörü bedensel engelli Murat Öz, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na sporcu gönderip madalya almayı amaçlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 12 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucunda omurilik felci olan Öz, Türkiye ve Avrupa'da pek çok başarıya imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öz, 12 yıl önce yaşadığı olayı unutamadığını belirterek, "Ok atmak insanın motivasyonunu artırıyor. Kattığı en büyük şeylerden biri ise okun istediği yere gittiyse, başarmanın mutluluğunu yaşıyorsun. Ok atmak stresi insan vücudundan en hızlı uzaklaştıran etkenlerden bir tanesi ve ok atarken içinde biriken kötü enerjiyi dışarıya atıyorsun." değerlendirmesini yaptı.

Öz, yaşadığı saldırı nedeniyle maddi ve manevi ciddi kayıplara maruz kaldığını, sağlığına kavuşmak için gerçekleştirilen ameliyat ve tedavinin sonuç vermediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Engelli olduğumu ve tekerlekli sandalyede yaşaman gerektiğini kabullenmek zor oldu. Büyük sıkıntılar yaşadığım ilk günlerde bir engelli arkadaşım sayesinde okçulukla tanıştım. 8 yıl önce başladığım okçulukta çok çalışarak ve azimle milli takıma girdim. Türkiye ikinciliği, beşinciliği, altıncılığı ve Avrupa dördüncülüğü derecelerim var. Şimdi bir zamanlar sporcusu olduğum Bağcılar Belediyesi Engelli Okçuluk takımına antrenör oldum. Engelliler Sarayı'nda 3'ü kadın 9 sporcuya eğitim veriyorum. Günde 5 saat antrenman yaparak önce 2019 milli takım seçmelerine sonra da 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na sporcu gönderip madalya almayı amaçlıyoruz."

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Bedensel Engelli Murat Öz (
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