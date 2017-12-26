AĞRI (AA) - İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Ağrı'nın Doğubayazıt Belediyesi, "Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok" projesi kapsamında 50 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti.

Doğubayazıt ilçesindeki bir düğün salonunda, Türkiye Beyazay Derneği öncülüğünde düzenlenen programa, Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan, derneğin genel başkanı Lokman Ayva, Ağrı şubesi başkanı Gülay Söylemez ve AK Parti Doğubayazıt İlçe Başkanı Nebahat Öner ile engelliler ve aileleri katıldı.

Akhan, burada yaptığı açıklamada, belediyelerin temel görevlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik alanında da önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Engelli ailelerle sıkça bir araya geldiklerini belirten Ulaş Akhan, "Buradaki en büyük maksadımız, engelli vatandaşlarımızla bir araya gelerek onların sıkıntılarını dinlemek ve imkanlar ölçüsünde bu problemlere yönelik çözümler üretebilmek." dedi.

Akhan, görevlendirme sonrası belediyenin imkanlarını bu tür alanlara sarf edebilme şansına kavuştuklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bizden önce, şehirde yaşayan vatandaşlarına temel belediyecilik hizmetlerini bile sunamayan bir yönetim vardı. En temel hizmet olan yol, su ve kanalizasyon işlerini dahi yürütemeyen bir belediyeden, hem kültürel ve sosyal alanda çalışmalar yapan hem de dezavantajlı gruplara etkinlik düzenleyip sorunlarıyla ilgilenebilen belediyeye kavuştuk. Bu nedenle hepimizin devletimize büyük minnet ve şükran duymamız gerekiyor. Türkiye Beyazay Derneğinin destekleriyle de engelli bireylerimiz için çok daha güzel çalışmalara imza atacağız."

Türkiye Beyazay Derneği Başkanı Lokman Ayva ise Doğubayazıt Belediyesinin "Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok" projesi kapsamında ilçeye geldiklerini söyledi.

Programda hem engelli ailelerle bir araya geldiklerini hem de ihtiyaçlarını belirlediklerini ifade eden Ayva, engellilere gerekli desteği vermeye her zaman hazır olduklarını aktardı.

Lokman Ayva, engellilere sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, "Biz sadece tekerlekli sandalye ile kalmayalım istiyoruz. Engelli kardeşlerimizin iş sahibi olmalarını, farklı alanlarda kendilerini göstermelerini istiyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokoldekiler tarafından 50 engelliye tekerlekli sandalye dağıtıldı.