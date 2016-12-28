"Hayatımız Roman" projesiyle istihdam sağlanacak

SAMSUN (AA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca izlenen ve Almanya ile Çekya'nın da taraf olduğu "Hayatımız Roman" projesi kapsamında, Roman mahallelerinde yaşayan kadınların istihdama kazandırılması yönünde çalışma yapılıyor.

OMÜ öğretim üyesi ve proje yürütücüsü Prof. Dr. İlknur Avcı, Roman kadınların meslek edinmelerini sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla proje hazırladıklarını söyledi.

Projeye AB hibe fonları kapsamında destek verildiğini bildiren Avcı, Almanya ve Çekya'dan Roman derneklerinin projedeki sosyal paydaşları olduğunu belirtti.

Projenin 2 yıl süreceğini, yürütülecek çalışma kapsamında Almanya ile Çekya'daki Roman dernek temsilcileri ve vatandaşlarla iletişime geçerek bir Avrupa Roman ağı oluşturulacağına dikkati çeken İlknur Avcı, şunları kaydetti:

"Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali iş birliği kapsamında geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı'nın İnsan Kaynaklarını Geliştirme bileşeni altında Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında proje hazırladık. Proje, başta Samsun olmak üzere bazı illerde uygulanacak. Belirlenen 50 Roman kadına, yaşlı bakım hizmeti, konut ve iş yeri temizliği, hijyen kuralları, ilk yardım eğitimi ve iletişim becerileri gibi konularda eğitim vereceğiz. Eğitimini tamamlayanlar sertifika almaya hak kazanacak. Daha sonra bu kişilerin istihdama kazandırılmaları için çalışma yapacağız. Ayrıca Almanya ve Çekya'daki Roman dernekleri arasında iletişim ağı kurarak, birliktelik sağlamayı ve Roman çalıştayı düzenlemeyi planlıyoruz."

Prof. Dr. Avcı, yaşlı bakımının gelecekte en önemli çalışma alanlarından biri haline geleceğine işaret ederek, bakacak bireylerin eğitimli olmasının yaşlının sağlığını olumlu etkileyebileceğini vurguladı.

Günümüzde yaşlıya bakacak eğitimli birey sayısının oldukça az olduğunun altını çizen Avcı, "Bu nedenle projemiz hem Roman kadınlara yeni bir istihdam alanı oluşturacak hem de toplumun ihtiyaç duyduğu bakımı bireylerin almasına destek olacaktır. Romanların daha fazla toplumsal varoluşlarını sağlamak, kadınların sosyal statülerini geliştirmek ve istihdam edilebilirliklerini artırmak istiyoruz." dedi.

Prof. Dr. İlknur Avcı, projenin Türkiye ayağına OMÜ ile Karadeniz Bölgesi Roman Kültürünü Araştırma Eğitim ve Kalkındırma Derneği (SAMROM) ve Canik Yavuz Selim Gençlik, Kültür, Sanat, Eğitim ve Spor Derneğinin katkı sağladığını bildirdi.

SAMROM Başkanı Selim Gökçen de Romanların en büyük sıkıntısının istihdam olduğunu, bu alanda yapılan tüm çalışmalara destek verdiklerini ifade etti.