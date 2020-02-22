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'Hayatın Mutfağı' kitabının lansmanı yapıldı

‘The Cuisine of Life (Hayatın Mutfağı) :Türkiye’nin yeni mutfak girişimcileri için reçete ve hikayeler’ kitabının lansmanı yapıldı.Yeni bir kültürün keşfi genellikle damaklarımız vasıtasıyla olur. Türkiye’nin yeni mutfak girişimcilerini tanımanın en iyi yolu size göre de yine onların imzasını taşıyan yemekleri tanımaktan geçmiyor mu?

'Hayatın Mutfağı' kitabının lansmanı yapıldı
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Bir yıldan fazla süredir Life Projesi ve Mutfak Sanatları Akademisinin işbirliğiyle raflardaki yerini alan yemek kitabı ‘The Cuisine of Life’ Türkiye, Suriye, Irak, Yemen, Mısır, Cezayir ve Ürdün’de 24 farklı kişinin 58 yöresel reçetesini içeriyor.

6 Şubat’ta Mutfak Sanatları Akademisi’nde lansmanı gerçekleştirilen ‘The Cuisine of Life’ kitabı, uluslararası gıda endüstrisinin lider akılları ve sektörün Türkiye’deki yükselen yıldızları tarafından paylaşılan bilgi, hikaye ve aşçılık hazinelerini içeren benzersiz bir koleksiyon olarak adlandırılıyor.

Reçetelerin şekillenmesinde Life Projesi’nin parçası olan geniş girişimci camiasının üyelerinin önemli katkıları oldu. 58 reçete içeren kitap, mülteci ve ev sahibi toplulukların yemek kültüründeki önemli rolüne ışık tutuyor ve Life Projesi ile hayatlarına dokunulan bu isimlerin hikayelerini anlatıyor.

İngilizce basılan ‘The Cuisine of Life’ kitabını Mutfak Sanatları Akademisi’nin Maslak merkezinden satın alabilir ya da ABD’den sipariş vermek isteyenler https://lifeforentrepreneurs.com/cookbook linkini kullanabilirler.

Mülteci Krizleri ve Life Projesi

Çoktandır devam eden mülteci krizleri önceliklerin değişmesi zorunluluğunu beraberinde getiriyor. Yardım teslimatlarına odaklanan insani yardımların geçimin sürekliliğini de destekler hale gelmesi gerekiyor. Geçimin sürekliliği ve kimseye muhtaç olmadan yaşamanın en önemli unsurları ise girişimcilik ve yeni iş alanları açmak olarak adlandırılıyor. Girişimciler organizasyonun yeni yollarını, üretimde yeni metodları, yeni ürünleri, yeni servisler ve yeni sektörleri oluşturuyorlar.

Global Mülteci Krizi İçin Adres: Gıda Girişimcileri Aracılığıyla Yeni Geçim Projesi (LIFE PROJECT)

Uluslar arası Özel Girişim Merkezi (CIPE), Uluslar arası Gelişim Yönetimi (IDEMA), Stimson Merkezi, Mutfak Birliği ve Michigan Üniversitesi William Davidson Enstitüsü tarafından oluşturulan LIFE projesi global mülteci krizleri için çözüm adresi olarak gösteriliyor. Proje ile mülteciler için gıda girişimciliği, geçim kaynaklarının geliştirilmesi, girişimci inkübasyonu, Mersin ve İstanbulda gıda girişimcilik merkezleri aracılığıyla sosyal uyum, gastrodiplomasi etkinlikleri ve proje yemek kitabının basılması gibi konular destekleniyor.

Mutfak Sanatları Akademisi (MSA)

Türkiye’nin lider aşçılık okulu Mutfak Sanatları Akademisi 2004 te kuruldu. City&Guilds tarafından akredite edilen ve World Association of Chefs Societies tarafından ödüllendirilen MSA, profesyonel eğitimde üstün kalitesi ile her yıl 750 den fazla profesyonel şef adayı mezun ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
KitapMutfak GirişimcileriThe Cuisine Of Life
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