Hayırsever Türk işçi birikimleriyle Nijerya'da su kuyusu açtırdı

ABUJA (AA) - GÖKHAN KAVAK - Manisa'da bir fabrikada işçi olarak çalışan Hasan Öztürk, 2 yıl boyunca biriktirdiği para ile Nijerya'da annesi adına su kuyusu açtırdı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşayan Öztürk, AA muhabirine, "Annem ben küçükken vefat etti, onu çok fazla göremedim ve onun adına Nijerya'da su kuyusu açtırmak istedim." dedi.

Annesi için bir hayır yapmak istediğini kaydeden Öztürk, araştırmaları sırasında Adamder Derneği ve Abuja-İstanbul Dostluk Derneğiyle iletişim kurduğunu söyledi.

Öztürk, Nijerya'da faaliyet yürüten bu dernek aracılığıyla ön çalışma yaptıklarını ve su kuyusu açmaya karar verdiklerini belirtti.

Hasan Öztürk, "Nijerya'da su kuyusu açmaya karar verdikten sonra her ay maaşımdan kenara bir miktar para ayırdım. Cebimden 1 lira bile eksildiğini hissetmedim. Allah infak ettiğimden daha fazlasını verdi. Ailem ve çocuklarımdan kısmadan para biriktirebildim. İnşallah bu yardımların dünya ve ahiretimize de faydası olur." diye konuştu.

- "Yermük Savaşı'ndaki su hadisesi beni etkiledi"

Hayırsever Öztürk, "Afrika'da su kuyusunu açarken Yermük Savaşı'ndaki su hadisesi beni etkiledi. Orada ihtiyacı olmasına rağmen içme suyunu başkalarına veren insanlar zihnimde her zaman yer etti. Ben de Yermük Savaşı'ndaki insanların paylaşma duygusuyla hareket etmek istedim." Öztürk, Nijerya başta olmak üzere Afrika'da birçok insanın acil temiz suya ihtiyaç duyduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

"Kendi çocuklarıma her zaman suyu idareli kullanmalarını ve israf yapmamalarını söylüyorum. İnsanlar çamurlu suları içmek zorunda kalırken biz istediğimiz gibi suya ulaşabiliyoruz. Ekonomik durumum iyileştikçe daha fazla su kuyusu açmak istiyorum. İnsanlara küçük de olsa yardım yapmak bizim için çok önemli. Böylece hem Müslümanlar olarak dünyada küçük de olsa hayır yapmış oluyoruz hem de ahiretimiz için adım atmış oluyoruz."

Adamder Derneği ve Abuja-İstanbul Dostluk Derneği Temsilcisi Fatih Emin Danışan da Nijerya genelinde yürüttükleri çalışmalarla şimdiye kadar 70'in üzerinde su kuyusu açtıklarını anlatarak, "Bölgedeki insanlar ciddi anlamda susuzluk çekiyor. Türkiye'den gelen bu yardımlar halk için çok önemli. Su kuyusu açmak çok maliyetli olduğu için dar gelirli halk temiz suya ulaşamıyor. İnşallah bu su kuyusundan uzun yıllar birçok insan yararlanır." ifadelerini kullandı.