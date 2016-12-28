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Hayırseverden Suriye ve Iraklı ailelere yardım

- Adıyamanlı bir hayırsever vatandaş, Suriye ve Iraklı 2 aileye odun ve kömür yardımında bulundu

Hayırseverden Suriye ve Iraklı ailelere yardım

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da bir hayırsever vatandaş, Suriyeli ve Iraklı ailelere odun ve kömür yardımında bulundu.

Suriye'de yaşanan iç savaş sonrası Adıyaman'a yerleşen Suriyeli Abdulkadir Abdo ile Irak'tan gelen Türkmen Hüseyin Ahmet'e, bir hayırsever tarafından İnsani Yardım Derneği aracılığıyla kışlık odun ve kömür yardımı yapıldı.

Abdulkadir Abdo, gazetecilere yaptığı açıklamada, yardımlardan memnun kaldıklarını belirterek, Suriyelilere kucak açtıkları için Türk halkı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Suriye'de yaşanan olayların bir an önce son bulması temennisinde bulunan Abdo, "Yapılan yardımlar gelip geçicidir. Biz Suriye'deki sorunun kalıcı bir şekilde çözülmesini ve Suriye'de yaşanan savaşın sona ermesini istiyoruz. Biz Halep'e dönmek istiyoruz. İnşallah ülkemize döneriz. Allah, Türk halkından razı olsun." dedi.

Türkmen Hüseyin Ahmet de kendilerini kabul eden Türkiye'ye teşekkür etti.

Türkiye'den çok memnun olduğunu dile getiren Ahmet, şöyle konuştu:

"Adıyaman'ın insanları çok iyi. Yardımlarını esirgemiyorlar. Biz bugünleri unutmayız. Adıyamanlılar başımızın tacı. Allah hepsinden razı olsun. Bu kış günü odun, kömür yardımı çok iyi oldu. İhtiyacımız vardı. Naylon, karton gibi malzemeleri yakmak için topluyorduk. Irak'a inşallah döneriz. Yapılan yardımlar için çok teşekkür ederim. 2 yıldan beri Adıyaman'da yaşıyorum. İnşallah bir gün ülkemize döneriz."

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