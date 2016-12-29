Hayırseverler evlerindeki gıdanın yarısını Haleplilere gönderiyor

DÜZCE (AA) - Ömer Ürer/Ömer Faruk Cebeci - Halepliler için kampanyalarını sürdüren Beşir Derneğinin Düzce deposuna 21 ilden hayırseverlerin gönderdiği yardımların içerisindeki fındık, turşu, yarım paket makarna, ev tarhanası ve çocukların yolladığı çikolata ve oyuncaklar, dernek üyelerini duygulandırıyor.



Beşir Derneği Düzce Şubesi Başkanı Mustafa Bilim, derneğin 55 ülkede, Türkiye'de ise 242 noktada temsilciliği olduğunu söyledi.



Şu anda ağırlıklı olarak yardımlarının Halepliler için devam ettiğini vurgulayan Bilim, şöyle devam etti:



"21 ilden gelen yardımlar Düzce'de toplanıyor. Reyhanlı ve Kilis'te ihtiyaca binaen tırlara yüklenip sevk ediliyor. Reyhanlı ve Kilis'te günlük 10 bin kapasiteli aşevimiz ve 50 bin ekmek üretme kapasiteli fırınlarımız var. Buradan giden yardımlarla oradaki mültecilerin, misafirlerin, ümmeti Muhammed'in yaralarını sarmaya çalışıyoruz."



"Gözlerimizi yaşartan olaylarla karşılaşıyoruz"

Bilim, yoğun bir yardım talebi aldıklarına işaret ederek şunları kaydetti:



"Bizi duygulandıran, gözlerimizi yaşartan olaylarla karşılaşıyoruz. Geçen hafta bir kumbara geldi. 7 yaşında bir kardeşimiz 'İki yıldır biriktirdiğim parayı Halepli kardeşlerime gönderiyorum' diye yazmış. Mazlumlara yardım etmek isteyen vatandaşımız çok fazla. Kendisi ihtiyaç sahibi olduğu halde, evindeki çayın, makarnanın, şekerin yarısını bölüp gönderenler var. Evinde ne varsa göndermişler, fındık, tarhana... Çocuklar ellerindeki çikolataları gönderiyor. Herkes elinden geldiğince bir şeyler yapmaya gayret ediyor. Evi için kurduğu turşu, fındık ve yarım paket makarna gönderiyorlar. Bu tür yardımlar bizi çok duygulandırıyor."