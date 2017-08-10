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Hayrabolu 27. Ayçiçeği Festivali başladı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde gerçekleştirilen "27. Ayçiçeği Festivali" başladı. Festivalin açılış töreni Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın...

Hayrabolu 27. Ayçiçeği Festivali başladı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde gerçekleştirilen "27. Ayçiçeği Festivali" başladı.

Festivalin açılış töreni Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu, festivali 27. kez gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Festivalin çok renkli geçeceğini düşündüğünü ifade eden Altayoğlu, "Festivali hem tarımsal hem de kültürel ve sosyal anlamda daha ileri götürmek için birçok çalışma yaptık. Festivalimizde ayçiçeği ile ilgili hasat bayramı yapıyoruz, ayrıca her yıl bir konuyu gündeme alıyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından, festival korteji yürüyüşü, Gencer Savaş ve Bandosu, Meksika halk topluluğu, protokol üyeleri, halk oyunları ekipleri, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından gerçekleştirildi.



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Anahtar Kelimeler:
AçılışAyçiçeği FestivaliHayrabolu
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