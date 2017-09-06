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Hayrabolu'da uyuşturucu operasyonu

- Operasyon kapsamında gözaltına alınan bir kişi tutuklandı

Hayrabolu'da uyuşturucu operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda Aydınevler Mahallesi'nde bir kişinin uyuşturucu satışı yaptığını belirledi.

Yapılan operasyonda E.K’ye ait evde yapılan aramada 1 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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PolisTutuklamaUyuşturucu
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