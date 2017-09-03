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Hayrat İnsani Yardım Derneği 70 ülkede kurban eti dağıttı

HATAY (AA) - Hayrat İnsani Yardım Derneğince, 70 ülkede kestirilen kurbanlıkların etlerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığı belirtildi. Dernek Başkanı Hakkı Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''İyilik Kurbanla Yayılsın''...

Hayrat İnsani Yardım Derneği 70 ülkede kurban eti dağıttı

HATAY (AA) - Hayrat İnsani Yardım Derneğince, 70 ülkede kestirilen kurbanlıkların etlerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığı belirtildi.

Dernek Başkanı Hakkı Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''İyilik Kurbanla Yayılsın'' sloganıyla kurban kesimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Arakan, Sri Lanka, Yemen, Somali, Pakistan, Patani, Cibuti başta olmak üzere 5 kıtada, 70 ülkede kurban kesimi yapıldığını aktaran Aygün, ''Bu yıl bayramda mazlum kardeşlerimize bir kez daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadık. Geçen seneye göre daha fazla hisse kurbanı 70 ülkede kesip, çok sayıda kardeşimize ulaştırmış olduk.'' dedi.

Aygün, Türkiye'de de 15 ilde kurban kesimi yapıldığını ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığını sözlerine ekledi.

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Hayrat İnsanı Yardım Derneği
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