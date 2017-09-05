Hayrat İnsani Yardım Derneğinden Suriye'de kurban eti dağıtımı

HATAY (AA) - Hayrat İnsani Yardım Derneğince, Suriye'de yaklaşık 180 bin kişiye kurban eti ulaştırıldı.

Dernek Başkanı Hakkı Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli ailelerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Yaklaşık 5 bin hisse kurbanı 180 bin civarında kişiye dağıttıklarını belirten Aygün, ''İdlib, Cerablus, Azez, Bab, Çobanbey ve Bayırbucak'taki Suriyeli kardeşlerimize ulaşmanın sevincini yaşadık. Dağıtım yaptığımız kardeşlerimiz gerçekten zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor. Onlara bir nebze umut olduk." ifadesini kullandı.

Aygün, çocukları da unutmadıklarını, binlerce bayramlık dağıtarak yüzlerini güldürdüklerini kaydetti.