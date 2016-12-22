Hayvan barınağında

İSTANBUL (AA) - Dünyaca ünlü bir temizlik teknolojisi firmasının çalışanları, Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı'nda gönüllü temizlik yaptı.

Firma çalışanları, geçen yıl başlatılan "Hayvan Barınağı Temizleme Projesi"ni, bu yıl "Gönüllülük Günü" kapsamında Türkiye'nin en büyük hayvan barınağı olduğu belirtilen Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı'nda gerçekleştirdi.

Örnek bir proje için kolları sıvayan firma çalışanları, basınçlı yıkama makineleri, ıslak-kuru elektrik süpürgeleri ve zemin temizleme otomatlarıyla barınağı kirlerden arındırdı, buharlı temizleme makineleri ile de derinlemesine temizlik yaparak ortamı dezenfekte etti.

Firmanın 30 çalışanının katıldığı etkinlikle yaklaşık 3 bin köpek ve 150 kedinin hijyenik bir yaşam alanına kavuşması sağlandı.

Firmanın Genel Müdürü Gökhan Gökmen, sosyal sorumluluk projelerini, uzman oldukları alanda desteklemenin en önemli hedeflerinden biri olduğunu belirtti.

Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı'nı temizleyerek, barınak sakinlerinin yuvalarını daha temiz ve yaşanılır hale getirmekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını aktaran Gökmen, bu yıl "Gönüllülük Günü" kapsamında, çalışanları da bu önemli projeye dahil ettiklerini ifade etti.

Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı Kurucusu Meral Olcay da çok ihtiyacı olduğu bir dönemde, barınakta bulunan hayvanların yaşam şartlarının iyileştirilmesinden dolayı çok memnun olduğunu kaydetti.

Olcay, Fatih Belediyesine bağlı Yedikule Hayvan Barınağı'nın 2001'de faaliyete geçtiğini aktararak, barınaktaki hayvanlara tedavi, rehabilitasyon, kısırlaştırma, aşılama, sahiplendirme hizmetli sağladıklarını belirtti.

En önemli konunun destek olduğunu vurgulayan Olcay, gerek sahiplenme gerekse sponsorluk konularında barınağa destek sağlanmasının önemine işaret etti.