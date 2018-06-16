Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor teknoloji ekonomi Bursa bilim
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor
Beşiktaş'tan muhteşem dönüş!
Beşiktaş - Benfica maçında 3...
Lavanta Tarla Günleri
Lavanta Tarla Günleri
Enerjide İpek Yolu atağı>
Enerjide İpek Yolu atağı>
Hibeyle patron oldu
Hibeyle patron oldu

"Hayvan haklarıyla ilgili tasarının takipçisi olacağız"

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak: - "(Sakarya'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümü) Bu ve benzeri olayların caydırıcılık, ceza etkisinin de artırılması için yasayla ilgili süreci başlattık, ilgili taraflarla da konuştuk. İnşallah 24 Haziran’dan sonra Meclis açılır açılmaz, bu konuyla ilgili gerek Adalet Bakanlığımız gerek yetkili organlarımızla yoğun mesai ortaya koyacağız. Bu konunun takipçisi olacağız"

İSTANBUL (AA) – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Sakarya'da patileri kesilmiş halde bulunan yavru köpeğin ölümünden ailece çok etkilendiklerini belirterek, "Bu ve benzeri olayların caydırıcılık, ceza etkisinin de artırılması için yasayla ilgili süreci başlattık, ilgili taraflarla da konuştuk. İnşallah 24 Haziran’dan sonra Meclis açılır açılmaz, bu konuyla ilgili gerek Adalet Bakanlığımız gerek yetkili organlarımızla yoğun mesai ortaya koyacağız." dedi.

Albayrak, Ümraniye Belediyesi Hayvan Barınağı’nı kızı Emine Mahinur ve oğlu Ahmet Akif ile ziyaret etti.

Emine Mahinur, Ahmet Akif ve küçük oğlu Sadık Eymen’in barınaktan birer hayvanın maddi ve manevi sorumluluğunu üstlendiğini söyleyen Albayrak, Sakarya'da patileri kesilmiş halde bulunan yavru köpeğin ölümüne ailece çok üzüldüklerini dile getirdi.

Albayrak, bu olay sonrasında hayvan hakları ve sevgisi hakkında bir farkındalık oluşturmak için ailece böyle bir ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Allah’ın yarattığı her bir canlıya, hayvanlara inanç gereği de çok güzel davranılması gerektiğinin altını çizen Albayrak, “Bu olayda eğitim ve farkındalığın çok önemli olduğunu gördük. Bu olay insanoğlunun nasıl bir canlıya dönebileceğini gösterdi. Bu insan vicdanının kabul edebileceği bir konu değil.” diye konuştu.

- Popüler kültür eleştirisi

Albayrak, hayvan hakları ve sevgisi konusunda millet olarak bir şuur oluşturulacağını ve barınakların da daha iyi bir noktaya getirilmesi gerektiğini vurguladı.

“Dünya tatlısı canlıların içinde gördüğümüz bir husus var ki o da insanlarımız, bazen bu işin popüler kültür kısmına kaçıyor” eleştirisinde bulunan Albayrak, hayvanların da birer canlı olduğunun ve onlara sahip çıkılması gerektiğinin altını çizdi.

Albayrak, insanoğlunun yaratılmışların en şereflisi olabilirken, "belhüm adal" da olabileceğini belirterek, “Sakarya’da yaşanan olay bunun bir tezahürüdür. İnşallah emniyetimiz gerekli işlemleri yapıp, bu insanlık dışı muameleyi yapan kişiyi bulur, gerekli cezayı ortaya koyar. Ben tekrardan farkındalık noktasında tüm hayvanseverlere, toplumumuza sesleniyorum. İnşallah, tüm canlılara, hayvanlarımıza sahip çıkalım. Ramazanın hayır ve bereketini hayvanlarımıza da gösterelim.” ifadelerini kullandı.

- "Takipçisi olacağız"

Yargının da bu konuda gereğini yapacağını kaydeden Albayrak, hayvan haklarıyla ilgili yasa tasarısının da takipçisi olacaklarını bildirdi.

Albayrak, toplum içinde büyük öfke ve üzüntü uyandıran olayların sadece bir canlı için değil tüm toplum için geçerli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Bu ve benzeri olayların caydırıcılık, ceza etkisinin de artırılması için yasayla ilgili süreci başlattık, ilgili taraflarla da konuştuk. İnşallah 24 Haziran’dan sonra Meclis açılır açılmaz, bu konuyla ilgili gerek Adalet Bakanlığımız gerek yetkili organlarımızla yoğun mesai ortaya koyacağız. Son 15-16 yılda talep edilen her türlü yasal düzenlemede çok detaylı çalışmalar yapıldığı gibi hayvan hakları, şiddet konusunda da her türlü adımları atmak için yoğun bir çalışma üreteceğiz. Bu konunun takipçisi olacağız.”

- Albayrak’ı 6 yaşındaki Berat karşıladı

Bakan Albayrak, hayvan barınağından sonra Göztepe Semiha Şakir Çocuk Evleri Sitesi’ni ziyaret etti. Albayrak’ı kapıda 6 yaşındaki Berat isimli çocuk karşıladı. Berat, Albayrak ve beraberindekilere kolonya ve çikolata ikramında bulundu.

Sınıflara çıkarak erkek çocuklara oyuncak araba, kız çocuklara da oyuncak bebek hediye eden Albayrak, daha sonra pasta ikram ettiği çocuklarla sohbet etti.

Albayrak'a, kızı Emine Mahinur ve oğlu Ahmet Akif de ziyarette eşlik etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat AlbayrakHayvan HaklarıPatileri Kesilmiş KöpekSakarya'Sokak Hayvanları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5