Hayvan pazarında bayram yoğunluğu

EDİRNE (AA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca "hastalıklardan ari bölge" ilan edilen ve hayvancılığın önemli merkezlerinden Trakya'nın en büyük pazarı Havsa Canlı Hayvan Pazarı, Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlendi.

Edirne'nin Havsa ilçesinde 20 dönümlük alana kurulan pazara gelen vatandaşlar, hayvanları titizlikle inceledikten sonra beğendikleri kurbanlıkları alabilmek için pazarlığa girişiyor.

Trakya'nın verimli topraklarında yetişen küçükbaş ve büyükbaş hayvanları yetiştiriciler en iyi fiyata satmaya, vatandaşlar ise bütçelerine göre fiyata almaya çalışıyor.

Alan ve satan arasındaki fiyat anlaşmazlığını ise vatandaşlar arasında "çıbıkçı" diye tabir edilen arabulucular tatlıya bağlıyor.

Öte yandan, pazara getirilen hayvanlar, Havsa Belediyesi'nin canlı hayvan pazarı ekipleri ve veterinerce kontrol ediliyor.

- "Kayıtsız hayvanlar pazara sokulmuyor"

Havsa Canlı Hayvan Pazarı Yöneticisi ve Veteriner Hekim Mehmet Mersinlioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trakya'daki birçok yetiştiricinin pazara hayvan getirdiğini söyledi.

Bayram yaklaştıkça yoğunluğun da arttığını belirten Mersinlioğlu, "Burası Trakya'nın en büyük pazarı. Türkiye'nin de sayılı pazarlarından biri. Bölgemiz şaptan arındırılmış bir bölge. Buranın korunması için çalışmalar var. Pazara giren kurbanlıkları da takip ediyoruz. İlk önce kimliklerine bakılıyor, ardından küpe kontrolü yapılıyor. Kayıtsız hayvanlar pazara sokulmuyor." diye konuştu.

Büyükbaş kurbanlık alan Salim Ödev, Trakya'dan gönül rahatlığıyla kurbanlık hayvan alınabileceğini söyledi.

Trakya'da doğal yetişen kurbanlıkların canlı ve diri durduğunu ifade eden Ödev, "Şaptan arındırılmış bölge burası hastalık yok. Hayvanların eti de oldukça lezzetli. Her yıl bu pazara kurban almaya geliyoruz. 7 bin 800 liraya bir dana aldım. Hayırlısıyla bir bayram geçiririz inşallah." ifadelerini kullandı.

- "Kurbanlık satışlarından memnunuz"

Üretici Enis Kaya, işlerinin iyi olduğunu ve kurbanlık satışlarından memnun olduklarını dile getirdi. Hayvanlarını özenle yetiştirdiğini vurgulayan Kaya, "Hayvanlarımızın yemini, suyunu aylarca eksik etmedik. Pazara çıkardık ve satışını yapıyoruz. Malımızı paraya çeviriyoruz. Pazarlık sonucu 7 bin 800 liradan danamızı sattık. Hayırlısı olsun." dedi.

Üretici Şenol Akdeniz, Trakya'daki kurbanlık fiyatlarının İstanbul'a göre yüzde 20 ucuz olduğunu söyledi. İstanbul'daki pazarlarla Havsa Hayvan Pazarı arasında fark olduğunu belirten Akdeniz, "Örneğin İstanbul'da 15 bin lira olan bir dana burada 12 bin 500 liraya alınır." bilgisini verdi.

Arabuluculuk yapan Fikret Canbaz, alıcı ve satıcıyı makul bir fiyatta buluşturup pazarlığı kolaylaştırdığını aktardı. Yaklaşık 12 yıldır hayvan pazarlarında çalıştığını aktaran Canbaz, bu yıl hem alıcı hem de üreticilerin satışlardan memnun olduğunu kaydetti.