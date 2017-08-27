Hayvan pazarının gözdesi kurbanlık deve 'Nusret'

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa ilçesindeki hayvan pazarında 20 bin liradan satışa çıkarılan "Nusret" isimli kurbanlık deve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Besicilik yapan Tamer Ülkü tarafından Karadeniz Mahallesi'ndeki hayvan pazarına getirilen 7 yaşındaki deve, kurbanlık almak için gelenlerin dikkatini çekiyor.

Ülkü, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Nusret"i bir yıl önce fiyatı uygun olduğu için Çanakkale'den aldığını söyledi.

Kurban Bayramı öncesi devesini hayvan pazarına getirerek satışa çıkardığını dile getiren Ülkü, pazarda ilk kez deve satışı yapıldığı için büyük merak ve ilgi uyandırdığını anlattı.

Kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşların deveyle ilgili bilgi aldıklarını ve birçok vatandaşın da fotoğraf çektirdiğini anlatan Ülkü, "Tekirdağ'daki kurban pazarına ilk kez bir deve geldi. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarım da var. Satışlardan memnunuz. Vatandaşlar bayram yaklaştıkça daha da ilgi gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.

Kurban almak için pazara gelen Ruhşen Anıl ise hayatında ilk kez bir deve gördüğünü ve çok şaşırdığını belirtti.











