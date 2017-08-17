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Hayvan pazarının kralı "Talisca" araba fiyatına satıldı

- Kars'ın Digor ilçesinden hayvan pazarına getirilen ve pazarın kralı olarak adlandırılan yaklaşık bir tonluk "Talisca" isimli boğa 15 bin 500 liradan alıcı buldu - Kasap dükkanı işleten Alioğlu: - "Bunu almak için dün saat 15.00'ten beri bekliyorum, yaklaşık 48 saat uğraştım, adama yalvardım ve aldım. Meydanın kralı bu, biz 'Talisca' diyoruz. Çok güzel eti var"

Hayvan pazarının kralı

KARS (AA) - Kars'ın Digor ilçesinden hayvan pazarına getirilen ve pazarın kralı olarak adlandırılan yaklaşık bir tonluk "Talisca" isimli boğa 15 bin 500 liraya satıldı.

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla sabahın erken saatlerinde hayvanlarını kamyonlara yükleyip, il merkezindeki hayvan pazarına getiren besiciler, kurbanlıklarını satabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Türkiye'nin farklı yerlerinden Kars'ta bulunan hayvan pazarına gelen bazı alıcılar, Kurban Bayramı öncesinden kurbanlıklarını alıp memleketlerine götürmek istiyor.

Batı illerine kurbanlık götüren bazı kişiler ise sıkı pazarlıklar sonucu aldıkları hayvanları kamyon veya tırlara yükleyip kontrolden geçirdikten sonra yola koyuluyor.

- Yaklaşık bir tonluk boğayı almak için 48 saat uğraşmış

Hayvan pazarında bazen besici ile müşteri arasından ilginç anlar ve pazarlıklar da yaşanıyor. Digor ilçesinden getirilen ve pazarın kralı olarak adlandırılan yaklaşık bir tonluk "Talisca" isimli boğa da sahibi Behçet Çiçek tarafından sıkı pazarlık sonucu Güven Alioğlu'a satıldı.

Kars'ta kasap dükkanı işleten Güven Alioğlu yaklaşık 48 saatlik bekleyişin ardından besici Behçet Çiçek'i ikna ederek Talisca'yı satın aldı.

Alioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu tosun 950 kilo geldi ve 15 bin 500'e satın aldım. Bu boğa Digor ilçesinden pazara geldi, bunu almak için dün saat 15.00'ten beri bekliyorum, yaklaşık 48 saat uğraştım, adama yalvardım ve aldım. Meydanın kralı bu, biz 'Talisca' diyoruz. Çok güzel eti var." dedi.

"Talisca" adlı boğayı satın alan Alioğlu, kesilmek üzere kamyona yükleyerek işletmesine götürdü.


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Hayvan PazarıKarsKurban Bayramı'na DoğruKurbanlık
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