Hayvan pazarlarında arife yoğunluğu

DÜZCE (AA) - Kurbanlık alımlarını arife gününe bırakan vatandaşlar, hayvan pazarlarında yoğunluk oluşturdu.

Düzce Belediyesi tarafından kurulan pazarda büyükbaş ve küçükbaş hayvanları almak isteyen vatandaşlar, besicilerle kıyasıya pazarlık edip, hayvanlarını satın aldı.

Satın alma isteyen vatandaşlardan bazılarının kurbanlıkları kucaklayarak araçlara bindirmesi ve kaçmak isteyen hayvanların birkaç kişi tarafından zorla zapt etmesi ilginç anlar yaşattı.

Besici Murat Sağlam, gazetecilere yaptığı açıklamada, arife günü dolayısıyla pazarda hareketlilik yaşandığını belirterek, şunları söyledi:

"Son güne kalan kurbanlık hayvanları, et fiyatının üstünde satmak isteyen besicilerle, et fiyatının altında satın almak isteyen vatandaşlar arasındaki mücadele devam ediyor. Son gün pazarlıkları kıran kırana sürüyor. Küçükbaş hayvanlara rağbet var. Biz de hayvanlarımızı satmak için bekliyoruz. Geçen yıla oranla satışlarımızda yarı yarıya düşüş var. Satışların azalması, hayvan fiyatlarını aşağıya çekmedi."

- Bıçakçılarda kurban bereketi

Pazarda bıçak satanlardan Halil Doğrul ise "Kurban olacak hayvanı, bilen kişi kesmelidir. Kurban kesiminde bıçak kullanımı çok önemli. Bıçak dik tutulduğu zaman vatandaş kendisini de kesebilir. Kurban kesen kişinin kendisini koruması gerekir. Kesim yapılırken hayvan can havliyle hareket edeceği için bıçak vücuda paralel olmamalıdır." diye konuştu.

Bıçak satışlarında "arife günü bereketi" olduğunu ifade eden Doğrul, "Bıçaklar 40 liradan 150 liraya kadar var. Bugün durum çok iyi, son bıçaklarımı satıyorum. Bin bıçak getirdim pazara, şu anda bitmek üzere. Çok şükür." dedi.