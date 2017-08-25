Hayvan pazarlarında bayram yoğunluğu

ŞANLIURFA (AA) - Hayvancılığın önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, Kurban Bayramı'na bir hafta kala hayvan pazarlarında yoğunluk arttı.

Kentte üreticiler, başta Yenice Mahallesi'ndeki hayvan pazarı olmak üzere, çeşitli noktalarda kurulan satış noktalarında, hayvanlarını satabilmek için yoğun bir çalışma yürütüyor.

İşini son günlere bırakmadan kurbanlık almak için pazarlara akın eden vatandaşlar ise hayvanları titizlikle inceledikten sonra beğendikleri kurbanlıkları alabilmek için pazarlığa girişiyor.

Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı Derneği Başkanı İzzet Çiftçi, yaptığı açıklamada, son günlerde pazarda her anlamda yoğunluk yaşandığını belirterek, bu hareketliliğin bayramın 3'üncü gününe kadar sürmesi beklentisini dile getirdi.

Çiftçi, küçükbaş kurbanlıkların büyüklüğüne göre 700-bin 200, büyükbaşların ise 7-18 bin liradan satışa sunulduğunu kaydetti.

- Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli

Harran Üniversitesi (HRÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Denek, Kurban Bayramı sürecinde ülke genelinde yaklaşık 1 milyon büyükbaş, 2 milyon da küçükbaş hayvanın kesilmesini beklediklerini ifade etti.

Hayvanların satış, kesim ve elde edilen etlerin muhafazası aşamalarının önemine değinen Denek, kurbanlık hayvanların veteriner hekim kontrolündeki hayvan satış noktalarından alınması gerekliliğini vurguladı.

Prof. Dr. Nihat Denek, hayvanların mutlaka Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında kayıtlı olduğunu gösteren kulak küpesinin bulunmasının önemine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Kurbanlık seçiminde hayvanın besi durumunun iyi olması, sırt ve bel kısımlarında doluluğun olması, koyun ve keçiler için cüssesinin en az annesi kadar olması, büyükbaş hayvanlarda ise iki yaşında olması, kalıcı kesici dişlerinin çıkmış olması halk deyimi ile kapak açmış olması gerekmektedir. Tüm kurbanlık hayvanların sağlıklı görünmeleri, kötü kokulu ishalli olmamaları, vücudunda yara ve şişliklerin olmaması, bakışlarının canlı olması, yüksek ateşinin bulunmaması gerekmektedir. Tüm bunların yanı sıra en önemli husus kurbanlık hayvanın damızlık değeri olan dişi hayvan olmaması gerekmektedir. Günümüzde yaşanan et fiyatlarındaki yükselmenin sebeplerinden birisi de damızlık değeri olan dişi hayvanların kesilmesi olarak görülmektedir."

Hayvanlara kesim sabahı yem verilmemesi gerektiğinin altını çizen Denek, kurbanlıklara iyi muamele edilmesi tavsiyesinde bulundu.

