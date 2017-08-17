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Hayvanlarını otlatmaya giden kişi ölü bulundu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde hayvan otlatmaya giden kişi ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Kani Bağça (66), dün öğle saatlerinde kendisine ait hayvanları otlatmak için ilçeye bağlı Bozkır köyü Bahçe mezrası kırsalına gitti.Akşam...

Hayvanlarını otlatmaya giden kişi ölü bulundu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde hayvan otlatmaya giden kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kani Bağça (66), dün öğle saatlerinde kendisine ait hayvanları otlatmak için ilçeye bağlı Bozkır köyü Bahçe mezrası kırsalına gitti.

Akşam hayvanların mezraya yalnız dönmesi üzerine, vatandaşlar jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine jandarma ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı geceye kadar süren arama çalışmalarında, mezra yakınlarındaki bir arazide Bağca'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Cenaze Zara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


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