Hazar Denizi'nde deprem senaryoları

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Sismik Hizmet Merkezi Sismoloji Departmanı Başkanı Tahir Memmedli, Hazar Denizi'nde büyük bir deprem yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Memmedli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Azerbaycan çevresinde daha çok zayıf depremler üreten fay hatları bulunduğunu ancak Hazar Denizi'ndeki fay bölgelerinde durumun farklı olduğunu söyledi.

Hazar'da büyük deprem üretebilecek 5-6 fay sahasının mevcudiyetine dikkati çeken Memmedli, şunları kaydetti:

"Sismik olarak aktif olduğu için Hazar'da sık sık deprem oluyor. Karadan farklı olarak orada deprem biraz daha derinde oluşuyor. Hazar Denizi'nde 5-6 potansiyel deprem sahası bulunuyor. Ne zaman olacağını söylemek mümkün değil fakat burada güçlü bir deprem olma ihtimali var. Araştırmalarımıza göre Hazar Denizi'nde Bakü'yü 8 şiddetinde etkileyebilecek bir deprem meydana gelebilir."