Hazar Gölü, Akdeniz ve Ege sahillerini aratmıyor

DİYARBAKIR (AA) - Türkiye'nin en büyük doğal gölleri arasında bulunan Elazığ'daki Hazar Gölü, yaz aylarında sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oldu.

Çevresinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait eğitim ve dinlenme tesisleri, çok sayıda yazlık ev ve tatil sitesi ile kamp alanları bulunan tektonik göl, yaz boyunca özellikle, sıcaktan bunalan bölge insanının yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Plajlarıyla da Akdeniz ve Ege sahillerini aratmayan gölde, özellikle hafta sonları yoğunluk oluşuyor.

Turistlerin gelmesiyle, Sivrice ilçesinin 4 bin olan nüfusu hafta sonları yaklaşık 20 bine çıkıyor. Bölgede su sporları ve paraşüt gibi etkinlikler de yapılabiliyor.

Gölde 8 yıldır tesis işleten Murat Bahçeci, AA muhabirine, bölgede ciddi yatırımlar yaparak tatilcilere güzel bir tatil imkanı sağladıklarını söyledi.

Tesislerine hafta içi yaklaşık 2 bin kişinin uğradığını, hafta sonu ise bu sayının 5 bine kadar çıktığını dile getiren Bahçeci, Güney Kore ve bazı Arap ülkelerinden gelen yabancı turistlerin, gölü tercih ettiğini anlattı. Bahçeci, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinden gelen yerli turistlerin de bulunduğunu bildirdi.

Bahçeci, "Hazar Gölü Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde önemli bir turizm merkezidir. Burası su sporu, kayak sporu, paraşütle atlama gibi etkinliklerle ciddi bir turizm merkezi haline geldi. İnsanlar burada su sporlarını çok rahat yapabilirler. Kayak ve paraşüte insanların yoğun ilgi gösterdiğini görüyoruz. İnsanların gelip burayı görmesini, bu güzelliklerden yararlanmasını istiyoruz." dedi.

"30 senedir sürekli geliyoruz"

Göl kenarında çadır kurup ailesiyle tatil yapan Nurettin Bilgi de yılın 3 ayını burada geçirdiklerini söyledi.

Çadırda mutlu ve huzurlu şekilde doğal ortamda tatil yaptıklarını dile getiren Bilgi, "30 senedir sürekli buraya geliyorum. Burası Doğu ve Güneydoğu için bulunmaz bir mekan. Batıda insanlar şemsiyesini açar, güneşin altında oturur ama burada ağaçlar ve buz gibi suyumuz var. Böyle bir yer parayla aransa dahi bulunmaz, dört dörtlük bir yer. Burada doğayla iç içeyiz." şeklinde konuştu.

Diyarbakır'dan tatile gelen Serkan Ergıral, hafta sonunu değerlendirmek için ailece havası serin olan gölü tercih ettiklerini, çevre illerdeki vatandaşların da yoğun şekilde buraya geldiğini belirtti.

Muhabirler: Ömer Yasin Ergin / Bestami Bodruk