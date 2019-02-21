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Hazine taşınmazlarında ÜFE'den TÜFE'ye geçildi

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "Hazine taşınmazlarıyla ilgili olarak yaptığımız kira, irtifak hakkı ve kullanma izni sözleşmelerinde artış oranları, 1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yerine Tüketici Fiyat Endeksi dikkate alınarak belirlenecek" - "Bu endeksleri, 'bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim' yerine '12 aylık ortalamalara göre yüzde değişimi' esas alarak hesaplayacağız" - "Bu düzenlemeyle, enflasyonla mücadeleye biz de Hazine taşınmazlarıyla destek sağlamış olacağız"

Hazine taşınmazlarında ÜFE'den TÜFE'ye geçildi
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ANKARA (AA) - İLKAY GÜDER - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Hazine taşınmazlarıyla ilgili olarak yaptığımız kira, irtifak hakkı ve kullanma izni sözleşmelerinde artış oranları, 1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yerine, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) dikkate alınarak belirlenecek." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakan Kurum, düzenlemeyle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019-2021 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programı ve bu kapsamda hazırlanan Orta Vadeli Program'da, enflasyonla mücadele kapsamında "kira artış oranına ilişkin üst sınırın, döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere duyarlılığı yüksek olan üretici fiyatları yerine tüketici fiyatlarına göre belirlenmesi" tedbiri alınmasının öngörüldüğünü söyledi.

- "ÜFE'den TÜFE'ye dönüştüreceğiz"

Bu tedbir doğrultusunda, Borçlar Kanunu'nda kira bedelleri artışının, üretici fiyat endeksi yerine tüketici fiyat endeksi dikkate alınarak yapılmasıyla ilgili düzenlemeyi anımsatan Kurum, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak biz de vatandaşlarımıza kolaylık sağlamak üzere Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte yaptığımız değişiklikle, Hazine taşınmazlarıyla ilgili olarak yaptığımız kira, irtifak hakkı ve kullanma izni sözleşmelerinde artış oranları, 1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yerine Tüketici Fiyat Endeksi dikkate alınarak belirlenecek. Bu endeksleri 'bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim' yerine '12 aylık ortalamalara göre yüzde değişimi' esas alarak hesaplayacağız.

Böylelikle Hazine taşınmazlarına ilişkin sözleşmesi devam eden vatandaşlarımız için artış oranını ÜFE'den TÜFE'ye dönüştüreceğiz, bundan sonra yapılacak sözleşmelerde de TÜFE oranını esas alacağız. Bu düzenlemeyle enflasyonla mücadeleye biz de hazine taşınmazlarıyla destek sağlamış olacağız."

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