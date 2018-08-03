Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: (2)

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyon ve faizin tekrar tek haneli rakamlara düşürülmesini hedeflediklerini vurgulayarak, "2019 yılı itibarıyla inşallah tek haneli rakamları göreceğiz. Hatta 2018 sonu itibarıyla düşüş trendini güçlü şekilde göreceğiz." dedi.

Bakan Albayrak, NTV'de katıldığı programda gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Para politikasına ve Merkez Bankasının son dönemde izlediği stratejiye değinen Albayrak, Bankanın bilgiye güçlü erişimi olduğunu ve bağımsızlığını da biraz buradan aldığını söyledi.

Kurumun analiz yeteneğine işaret eden Albayrak, "Sahip olduğu data ve analiz kadrosu birleştiğinde ekonomiyle ilgili tespitlerde bulunuyor, şöyle olursa, böyle olursa diye. Son açıklamaya bakıyorsunuz, Orta Vadeli Program'daki (OVP) kararlılık, mali disiplindeki süreçler, bunların etkisi... Nitekim bugün bakıyorsunuz Merkez Bankasının haklı çıktığı bir resim var." diye konuştu.

Albayrak, "Merkez Bankası faiz artırsaydı bu gündemde pek işe yaramayacaktı belki, öyle mi?" sorusuna karşılık, "O anlamda başarılı oldu belki, öyle de yorumlanabilir. Ne deniyor, 'Arada bir marj ve makas var.' Merkez Bankası kararında diyor ki, 'Burada para politikasıyla ilgili sürecin yanında mali politikaları, disiplini de görmemiz lazım. Bununla ilgili adımların ekonomiye, piyasalara etkisini gözlemleyerek bakacağız.' Herkesin bir ödevi, bu ekonomik planda bir sorumluluğu var. OVP noktasında bizimle paydaşların, ilişkili bakanlıkların, kurumların, hazinenin, maliyenin görevi var." değerlendirmesinde bulundu.

Öncelikli hedeflerinin enflasyon ve faiz düşüşü olduğunu vurgulayan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Hem enflasyon hem de faizin tekrar zapturapt altına alınıp tek haneli rakamlara düşürülmesini hedefliyoruz. 2019 yılı itibarıyla inşallah tek haneli rakamları göreceğiz. Hatta 2018 sonu itibarıyla düşüş trendini güçlü şekilde göreceğiz. Çok somut adımlar atmaya başladık. Bundan daha güçlü adımlar atma süreci devam edecek. Kamudan başlayarak cari harcama, tasarruf, mali disiplin sürecinin adımlarını zaten piyasa görüyor, görmeye devam edecek."

- "Güçlü bir resim çizeceğiz"

Piyasalara yönelik bugünden yarına tespitlerde bulunmanın doğru olmayacağını dile getiren Albayrak, şunları söyledi:

"5 yıllık öyle güçlü bir resim çizeceğiz ki bunun adımlarını OVP açıklandığında, attığımız adımlar noktasında ve tüm bu adımların senkronize, koordine, uyumlu şekilde ulaşmaya çalıştığımız büyük, güçlü ekonomi hedefiyle ne kadar uyumlu olduğunu herkes görecek. Fiyat istikrarı açısından enflasyonun dizginlenip aşağı düştüğünü, büyümeye pozitif etkisini, faizlerin düşüp konuttan tüketime, reel sektör harcamalarına kadar güçlü etki yapacağını herkes görecek. Türkiye'nin bu trendi, hem yatırımcısına hem de Türkiye'de yerleşik 81 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının refah düzeyinin, zenginliğinin gelişmesine katkı sağlayacak. Reel sektör de bundan nasiplenecek. Borçlanma maliyetleri, yatırım noktasındaki maliyetler, enstrüman çeşitliliği, vadelerin uzaması, faizlerin düşmesi istihdama da etki yapacak. Bundan zerre şüphemiz yok."

Albayrak, OVP'ye ilişkin sorulara, "Eylül ayında program açıklandığında art niyetli olmayan herkes, bugüne kadarki OVP'lerin hiçbirine benzemeyen, çok daha sağlam, üretime dayalı, büyüme odaklı, büyük ve güçlü Türkiye hedefini sağlam şekilde destekleyecek bir ekonomi dönüşüm sürecini görecek." yanıtını verdi.

- Sermaye piyasalarına yönelik güçlü adımlar

Albayrak, sermaye piyasalarına yönelik hedeflere ilişkin de bilgi verdi.

Sektörün insan kaynağı kalitesinin artırılmasından finans sektöründe sermaye piyasalarının payının yukarıya çekilmesine uzanan bir dizi konu üzerinde durduklarını dile getiren Albayrak, "Türkiye'ye bugünkü tablo yakışmıyor. Mevzuat değişimi, yasal dönüşüm, kurumlar arası koordinasyon, gerekiyorsa birleşme dahil çok detaylı bir çalışma yapıyoruz. Piyasa ve pazar genişlemesiyle ilgili çok güçlü adımlar atacağız. Yüzde 5'ler, 8'ler Türkiye'ye yakışmıyor." ifadesini kullandı.

Bu konudaki gerçek dönüşümü önümüzdeki sürecin olmazsa olmazı, ekonominin en önemli ayaklarından biri olarak gördüklerini vurgulayan Albayrak, "Sihirli kelime uyum. Tek sesli, güçlü, bir hedefe hareket eden, herkesin aynı amaca, hedefe birlikte yürüdüğü, enerjisini buraya harcadığı senkronize, güçlü, koordineli bir ekonomi yönetimine emin adımlarla yürüyoruz." dedi.

- "Türkiye için tehditlerden daha büyük fırsatlar var"

Küresel ekonominin büyük tehditlerle karşı karşıya kaldığını ancak Türkiye için tehditlerden daha büyük fırsatların olduğunu belirten Albayrak, "Türkiye'nin, bulunduğu coğrafya, stratejik konumu, küresel ekosistem içinden aldığı pay itibarıyla çok büyük fırsatları var. Bu dönemi güçlü ve kararlı bir ekonomi yönetimiyle birlikte güvenlik, dış politika, savunma ve bütün alanlarla birleştirdiğimizde Türkiye, inanılmaz bir fırsat penceresiyle karşı karşıya." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, katıldıkları bütün küresel toplantılarda ve ülkelerle birebir görüşmelerde bu fırsatların kendilerine önerilen iş birliği ve bu noktada atılacak adımlarda görüldüğünü vurguladı. Bakan Albayrak, G20 özelinde ve katılım sağlanan diğer programlarda Türkiye'nin doğu ve batıyla daha güçlü bir şekilde ortaya konulacak bir ekonomi diplomasisini eş güdümlü yürüteceğini söyledi.

Çin ve Hindistan'ın gayrisafi milli hasıla olarak ekonomik büyüklüğünün 2030 yılına gelmeden G7 ülkelerinin toplamını geçeceğine dikkati çeken Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu iki ülkenin nüfusu dünyanın yarısı ama Türkiye'nin 170 milyar dolarlık ihracat paketinin içinde bu iki ülkenin piyasa pazar payı yüzde 2-3'lerde. Bu tarafa dönerken pergelin ayağını açarak doğudan batıya ekonomik iş birliğine, Afrika piyasasıyla Avrupa'daki çok kritik stratejik ortağımız olan ülkelerle birebir iş birliği yaparak üçüncü ülkelerde ortak pazarlara girelim istiyoruz, bunun görüşmelerini yapıyoruz. Çünkü Türkiye hareket kabiliyeti, girişimci özel sektörü, ekonomik ve sektörel altyapısıyla güçlü ve rekabetçi bir ülke. Maliyet ve kalite avantajını birleştirdiğimizde küresel ticarette çok stratejik avantajımız var. Bunu sanayi dönüşümüyle de güçlendireceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ile de konuştuk, katma değerli ürün, kilo bazlı ağırlıklı ihracat rakamını dönüştürecek ve batıdan doğuya sanayi üretim dönüşümünü güçlü bir şekilde ortaya koyacak teşvik politikasını önceliklendirecek destek politikaları, mikro hibe destekleri gibi bu çerçevedeki alt kırılım detaylarının hepsine çok ince çalışılıyor."

- "Önümüzdeki süreç yıl sonuna kadar daha da olumlu gelişecek"

Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin en güzel tarafının bakanlık sayısının 26'dan 16'ya düşürülmesi ve bakanların çoğunun özel sektör ve şirket mantığıyla çok daha uyumlu kurumlarını yönetmesi olduğuna dikkati çekerek, geçmişten bugüne kadar taşınan bürokrasideki tecrübenin aklıyla özel sektör mantığının birleştirilerek daha dinamik bir sürecin bu sistemle başlatıldığını bildirdi.

Bugünün dünden, yarının da bugünden daha iyi olacağını düşündüğünü söyleyen Albayrak, "Hiçbir endişem ve şüphem yok ama biz günlük yaşamayacağız. Önümüzdeki küresel süreç, bu yüzyılın güçlü resminde Türkiye'yi başka bir yere koyuyor. Türkiye, bu stratejik ve kritik avantajını siyasi ve toplumsal anlamda güçlü bir yapıya kavuşturdu. Hele de 15 Temmuz, 16 Nisan ve 24 Haziran süreçlerinden sonra üzerine koyarak, güçlü bir şekilde yürüyecek." dedi.

Albayrak, Türkiye'nin tüm paydaşlarıyla güçlü bir şekilde, emin adımlarla yolunda ilerlerken, kendileriyle el ele yürüyen herkesin de kazanarak yürüyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin önü çok açık ve bu adımların meyvelerini hep aynı şekilde aldık, almaya da devam edeceğiz. Piyasa algısı açısından da onu söylüyorum. Bugün bakıyorsunuz enflasyon rakamı açıklandı, beklentilerin altında, pozitif bir süreç. Önümüzdeki süreçte yıl sonuna kadar daha da olumlu gelişecek. Çünkü biz bununla ilgili tedbirleri çok güçlü alıyoruz. Temmuz ayında gıda eksi 0,28'de, çok olumlu bir adım. Önümüzdeki dönemde Hal Yasası, bununla ilgili adımlar olacak. Ticaret Bakanlığımız sürpriz çalışmalar yapıyor, önemli adımlar atacak. Biz önemli adımlar atıyoruz, atacağız. Türkiye, belki 10 yıllardır konuşulan bu yapısal süreçleri geride bıraktığı bir döneme girecek. Tüm paydaşlarımızla çok güçlü, uyumlu bir iletişimle bu sürece başladık, çok rahatız ve daha da iyi olacak."

(Sürecek)