Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: (2)

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gece yarısı kurda meydana gelen dalgalanmaya ilişkin, "Asya piyasalarında özellikle Çin, üretim ve imalat ekseninde yaşanan olumsuz seyir, bunun yanında Apple ile ilgili açıklamalara piyasaların olumsuz tepki vermesiyle birlikte, Japon yeni başta olmak üzere Asya'da açık olan piyasalara dayalı bir dalgalanma oldu. Onunla birlikte açık ve gelişmekte olan piyasalara yönelik bir dalgalanma gerçekleşti ama kısa sürede dengelendi." dedi.

Albayrak, TRT Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekim 2018'de açıklanan bazı sektörlerdeki indirimleri 3 ay daha uzattıklarını hatırlatan Albayrak, "Bunu çok yansıtan, az yansıtan, 'mış' gibi yapanlar var. Olumlu tepkiler aldığımız gibi, 'mış' gibi yapanlarla ilgili toplumdan tepkiler geliyor. Tabelayı asıyor ama kasada bakıyorsunuzki yapmacık... Mesela market zincirlerinde kısa bir dönem yaptılar ama gıdaya çok ciddi yansıdığını söyleyemeyiz. Bunu şikayetlerden görüyoruz. Bunları gözden geçireceğiz. Devlet olarak verdiğimiz vergi, maliyet, enerji desteklerine devam edeceğiz ama 'mış' gibi yapanları biraz daha değerlendireceğiz. Halkımızın da etkisiyle sürece ciddi anlamda katkı yapanlarla yolumuza devam edip, biraz daha seçici bir şekilde 3 ay daha devam edeceğiz. 'Mış' gibi yapanlara yaptırım söz konusu değil, programa almayacağız, takiplerini yapacağız. Uygulama, destek ve teşvik verdiğimiz, indirimleri yansıtan sektörlerin ciro ve satışlarına son 2-2,5 ayda pozitif yansıdı." diye konuştu.

"Seçim ekonomisi uygulandığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Albayrak, seçim ekonomisi uygulansaydı, 2018 yıl sonu itibarıyla bütçe dengesinde konulan hedeflerin tutturulamayacağını söyledi.

Albayrak, gelir, harcama ve tasarruf alanlarında ciddi duruşun 2018 sonuna kadar devam ettiğini vurgulayarak, "2019 bütçesinde gelir, gider ve harcama tarafında çok daha güçlü bir performans sergileyeceğiz. Önümüzdeki aylarda bunu göreceğiz. Bu yıl içinde bütçeye koyduğumuz tedbirli alanların birçoğunda, çok daha iyi performans göstereceğiz. Çok daha güçlü mali ve bütçe disiplini ortaya koyacağımızı herkes görecek." ifadesini kullandı.

- "Kurdaki dalgalanma kısa sürede dengelendi"

Geçen yıl sonuna kadar, özellikle son 4 ayı çok güçlü ve başarılı şekilde yönettiklerini dile getiren Albayrak, "2019 yılında özellikle bütçe dengesi ve iktisadi faaliyet içinde bu iklimin devam edeceği ve devam ederken piyasadaki belirsizliklerin ve öngörülemez kaygıların ortadan kalktığı, iktisadi faaliyetin turizmden ihracata birçok alanda çok daha hızlı ve güçlü şekilde yoluna girdiği bir döneme şahitlik edeceğiz." dedi.

Albayrak, "Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından faizlerde değişiklik olabilir mi?" sorusuna, "Benim ağzımdan bu konuyla ilgili en ufak bir şey duyamayacaksınız. Çünkü biz bu sürecin tarafı değiliz. Merkez Bankası yapılması gerekenlerle ilgili adımlarını piyasayı gözlemleyerek atıyor, atacaktır. Bize düşen, özellikle mali politikalar, yasal süreçlerle alakalı Türkiye'de enflasyon ve faizlerin düşmesi, maliyet avantajının ortaya çıkmasıyla ekonomik ve reel sektör faaliyetinin eskisinden daha güçlü bir noktaya gelmesi için adımlar atmaktır." diye konuştu.

Kurda gece yarısı meydana gelen dalgalanmayı da değerlendiren Albayrak, şunları kaydetti:

"Asya piyasalarında özellikle Çin, üretim ve imalat ekseninde yaşanan olumsuz seyir, bunun yanında Apple ile ilgili açıklamalara piyasaların olumsuz tepki vermesiyle birlikte, Japon yeni başta olmak üzere Asya'da açık olan piyasalara dayalı bir dalgalanma oldu. Onunla birlikte açık ve gelişmekte olan piyasalara yönelik bir dalgalanma gerçekleşti ama kısa sürede dengelendi. Türkiye, yaşadıklarıyla bu ve benzeri bütün süreçleri çok daha etkin ve dikkatli bir şekilde yönetmeye devam edecek. Türkiye'nin dostu olan ülke, kurum ve şahıslar olduğu gibi karşısında olan ülke, kurum ve şahıslar var. Biz bu çerçevede tüm bunlardan ayrı güçlü, güvenli ve öngörülebilir şekilde yolumuza bakacağız. Türkiye 2019'a da güçlü adımlarla girecek."

(Sürecek)