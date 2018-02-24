Hazır gıdaya talebin artması işletmeleri yeni yatırımlara yöneltti

SAKARYA (AA) - İBRAHİM YOZOĞLU - Şenpiliç AŞ kurucusu ve Onursal Başkanı Haşim Gürdamar, son yıllarda hazır gıdaya yönelik talebin artmasıyla farklı yatırımlar yapmaya yöneldiklerini belirterek, "Bu talebi karşılamak için ileri işlem fabrikası yaptık. Bu fabrikanın aylık üretim kapasitesi 3 bin ton. Pişmiş döner, köfte, salam, sosis, sucuk gibi ürünler yaparak halkımızın hizmetine sunuyoruz, ayrıca bu ürünlerin ihracatını da gerçekleştiriyoruz." dedi.

Sakarya'da iki kesim fabrikası, burayı destekleyen iki yan fabrika, iki kuluçkahane ve çok sayıda damızlık çiftliği bulunan Şenpiliç'in kurucusu Gürdamar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fabrikalarında 3 bin 300 kişinin istihdam edildiğini söyledi.

Son yıllarda hazır gıdaya talebin artış gösterdiğini belirten Gürdamar, bunu karşılamak amacıyla pişmiş ürünlerin paketlenip satışa sunulduğu ileri işlem fabrikasını devreye aldıklarını ifade etti.

Refah arttıkça hazır gıdaya eğilimde yükseliş görüldüğünün altını çizen Gürdamar, "Kadınların çalışma hayatındaki yerinin daha da artması gerekiyor. Önceleri bütün piliç satılıyordu ama şimdi üretimimizin en az yüzde 55'ini but, göğüs, bonfile, kanat gibi parçalayıp tabaklayıp, paketleyip satıyoruz. Şimdi tüketicinin tercihi biraz daha ileri gidiyor, hazır pişmiş ürün talepleri var. Kadın veya erkek işinden döndüğü zaman yemek yapmaya vakti yok, çalıştığı için hazır yemek talebi var. Bu talebi karşılamak için ileri işlem fabrikası yaptık. Bu fabrikanın aylık üretim kapasitesi 3 bin ton. Pişmiş döner, köfte, salam, sosis, sucuk gibi ürünler yaparak halkımızın hizmetine sunuyoruz, ayrıca bu ürünlerin ihracatını da gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Gürdamar, sosyal sorumluluk kapsamda eğitiminin gelişmesine yardımcı olmak için ellerinden geldiğince destek olmaya çalıştıklarını belirterek, Erenler ilçesinde yaptırdıkları Şenpiliç Endüstri Meslek Lisesi'nde bin öğrencinin eğitim gördüğünü ve özellikle gıda sanayide eğitim görenlerin fabrikalarında staj yaptığını anlattı.

Sakarya Üniversitesi'ne bilgisayar, bilişim fakültesi ile ortaokul yaptıklarını aktaran Gürpınar, "Biz elimizden geldiği kadar inandığımız eğitim konusunda destek vermeye çalışıyoruz." dedi.





- "Hedefimiz Türkiye'nin refahıdır"

Yatırım yapmanın sadece parayla olmayacağını, insanların cesaretli olması ve kendini o işe angaje etmesi gerektiğini anlatan Gürdamar, yatırım yapacak yeni girişimcilere şu tavsiyelerde bulundu:

"İnsanların kendinden fedakarlık etmesi gerekir. Ben yüksek inşaat mühendisiyim. Rahat bir memuriyet varken ben o rahatlıktan vazgeçerek, kısmen kendi hayatımdan fedakarlık ederek bu yatırımları yaptım ve çok şükür bugün iyi yerlere geldik. Yeni yatırım yapacaklara da şunu söylemek istiyorum. Bizim eksiğimiz müteşebbisimizdir. Yani kendi başına teşebbüs edip, iş kurma ihtiyacı hisseden insanlarımızın sayısı az. Eğer bu artarsa Türkiye daha hızlı kalkınacak, daha hızlı gelişecek. Hedefimiz Türkiye'nin refahıdır, Türkiye'nin ekonomisidir, zenginleşmesidir. Vatan sevgisi sadece taşı toprağı sevmekle olmaz, İnsanlarımızın refahı için uğraşmak da vatan sevgisidir. Hedefimiz budur."