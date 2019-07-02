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Haziranda en fazla limonun fiyatı arttı

- İTO verilerine göre, geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi yüzde 26,29 ile limon oldu - Söz konusu dönemde fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 46,16 ile domates olarak belirlendi

Haziranda en fazla limonun fiyatı arttı
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İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO) bu yılın haziran ayında İstanbul perakende fiyatı en fazla artan harcama kaleminin yüzde 26,29 ile limon olduğu bildirildi.

İTO tarafından, Haziran 2019 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

Buna göre, geçen ay İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 üründen 66'sının perakende fiyatı artarken, 36 ürünün fiyatı düştü. 140 ürünün fiyatında ise değişiklik olmadı.


- Domates ve patates ucuzladı

Haziran ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler grubunda yer alan limon yüzde 26,29 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Limonu, ev eşyası harcamaları grubunda yer alan yüzde 24,23 ile alüminyum mutfak eşyası, yüzde 12,53 ile elektrikli süpürgesi, gıda harcamaları grubundan yüzde 8,73 ile tavuk, yüzde 8,27 ile tuzlu fıstık ve yüzde 5,72 ile sıvı yağlar izledi.

Haziran ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan domates yüzde 46,16 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler aynı gruptan yüzde 27,56 ile patates, yüzde 26,39 ile kayısı, yüzde 25.94 ile taze fasulye, yüzde 21,58 ile patlıcan ve yüzde 20,80 ile soğan oldu. Patatesin fiyatı da 27,56 azalış gösterdi.

Haziranda bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ve azalan harcama kalemleri şöyle:

Mevsimsel Tarım Ürünleri Değişim (%) Artan Limon 26,29 Elma 5,15 Azalan Domates -46,16 Patates -27,56 Kayısı -26,39 Taze Fasulye -25,94 Patlıcan -21,58 Soğan -20,8 Kabak -20 Erik -19,05 Sivri biber -13,96 Kiraz -13,83 Bezelye -13,22 Salatalık -12,58 Mevsim Dışı Tarım Ürünleri Kıvırcık Salata -19,14 İşlenmiş Tarım-Sınai ve Diğer Ürünleri Değişim (%) Yumurta -13,7 İşlenmiş Tarım-Sınai ve Diğer Ürünleri Değişim (%) Alüminyum Mutfak Eşyası 24,23 Elektrik Süpürgesi 12,53 Tavuk 8,73 Tuzlu Fıstık 8,27 Sıvı Yağlar 5,72 Ütü 5,28 Çamaşır Makinesi 5,02
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