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HDI Sigorta Alex de Souza'yı İstanbul’da ağırladı

- HDI Sigorta, Fenerbahçe’nin Brezilyalı efsane futbolcusu Alex de Souza’yı İstanbul’da konuk etti

HDI Sigorta Alex de Souza'yı İstanbul’da ağırladı
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İSTANBUL (AA) - Sporun gelişimi için Türkiye’de faaliyetlerine başladığı günden bugüne destek veren HDI Sigorta, Türkiye’de bulunduğu dönem boyunca birçok sporseverin gönlünde taht kuran Fenerbahçe’nin Brezilyalı efsane futbolcusu Alex de Souza’yı İstanbul’da ağırladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, futbolcu Alex de Souza İstanbul’a gelerek HDI Sigorta binasında HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu ve yönetim kadrosu tarafından ağırlandı.

HDI Sigorta personeli ile bir araya gelen Alex de Souza forma imzaladı. Çalışanlar ile birlikte fotoğraflar çektiren futbolcu, akşam saatlerinde kendisi için hazırlanan partiye katıldı.

Alex de Souza, bugün saat 20.30’da HDI Sigorta sponsorluğunda gerçekleşecek online bilgi yarışması HADİ’yi sunacak. Bugüne kadar 1,8 milyon kişiye 5 milyon liraya yakın ödül dağıtan HADİ isimli yarışma 50 bin TL’lik ödül verecek.

Yarışmada katılımcılar Alex de Souza’nın sunumunda cevap arayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Alex De SouzaHDI Sigorta
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