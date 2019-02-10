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HDI Sigorta'nın spor ve sanata desteği sürüyor

- "Futbol Bir Oyundur" tiyatro gösterisi, HDI Sigorta'nın katkısıyla İstanbul Akasya AVM'de dün gerçekleştirilen gösterimin ardından farklı illerde sahne alacak

HDI Sigorta'nın spor ve sanata desteği sürüyor
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İSTANBUL (AA) - HDI Sigorta, sporda fair play ruhunu aşılayan, sporun faydalarını ve nasıl doğru taraftar olunabileceğini anlatan "Futbol Bir Oyundur" müzikli çocuk tiyatrosuna verdiği destek ile spora katkı vermeye devam ediyor.

HDI Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, hikayesini Yeşilçam oyuncularından Enis Fosforoğlu’nun kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Seren Fosforoğlu'nun üstlendiği "Futbol Bir Oyundur"un dün İstanbul Akasya AVM’de gerçekleşen gösterimine HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, şirket çalışanları ve birçok davetli çocukları ile katıldı.

6 yaş ve üzerindeki çocuklara hitap eden, geleceğin spor seyircisini yetiştirmek için hayata geçirilen ve UEFA'dan teşekkür alan "Futbol Bir Oyundur" tiyatro gösterisi, İstanbul’un ardından sırasıyla İzmir, Eskişehir ve Ankara'da sahne alacak.

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HDI Sigorta
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