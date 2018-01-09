HDP Adana Milletvekili Beştaş'ın yargılandığı dava

ADANA (AA) - HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve devletini alenen aşağılama" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi.

Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş katılmadı.

Beştaş'ın avukatlarından Yasemin Şeker Dora, müvekkilinin, Cizre'de sokağa çıkma yasağı sırasında yaralananların yardım istekleri ile ilgili duyarlılık göstererek mecliste konuşmalar yaptığını, bu konuşmalarını kamuoyu ile paylaştığını söyledi.

Müvekkilinin milletvekilliği görevi nedeniyle kendisine verilen görevi yerine getirdiğini ifade eden Dora, "Müvekkilim yaşama hakkının her şeyin üstünde olduğunu vurgulamıştır. Yaptığı konuşmalar kürsü dokunulmazlığı kapsamındadır." dedi.

Beştaş hakkında devam eden 3 ayrı dosyanın birleştirilmesini isteyen Dora, müvekkilinin konuşmalarının ifade özgürlüğü kapsamında kalıp kalmadığı ve suç içerip içermediğinin belirlenmesi için rapor aldırılmasını, Mecliste yaptığı konuşmaların kayıtlarının istenmesini mahkemeden talep etti.

Duruşmada Beştaş'ı savunan Adana Baro Başkanı Veli Küçük ise Milletvekili Beştaş'ın, sözlerini meclis kürsüsünde söylediğini belirterek suç unsurunun oluşmadığını savundu.

Mahkeme hakimi, Beştaş hakkında 8. ve 21. Asliye Ceza Mahkemelerindeki dava dosyalarının incelenmek üzere mahkemelerinden istenmesine karar verdi. Bilirkişi raporu ve meclis konuşmalarının istenmesi yönündeki talebi reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi.



HDP Adana Milletvekili Beştaş hakkında, Diyarbakır'ın Sur ve Silvan ilçeleri ile Şırnak merkez ve Cizre ilçelerindeki sokağa çıkma yasağını protesto etmek amacıyla Adana İnönü Parkı'nda 9 Şubat 2016'da düzenlediği basın açıklamasında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve devletini, devletin yargı organlarını, devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla dava açılmıştı.

Beştaş, benzer suçtan yargılandığı Adana 8. Asliye Ceza Mahkemesinde 2 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edilmişti. Beştaş'ın dava dosyası mahkumiyet kararının ardından Adana Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmişti.

