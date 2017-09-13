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HDP Alanya ilçe yöneticisi gözaltına alındı

ANTALYA (AA) - Antalya'da terör örgütü PKK'yı övücü faaliyette bulunduğu iddia edilen HDP Alanya ilçe yöneticisi gözaltına alındı.Antalya ve Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK'yı övücü faaliyette bulunduğu...

HDP Alanya ilçe yöneticisi gözaltına alındı

ANTALYA (AA) - Antalya'da terör örgütü PKK'yı övücü faaliyette bulunduğu iddia edilen HDP Alanya ilçe yöneticisi gözaltına alındı.

Antalya ve Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK'yı övücü faaliyette bulunduğu iddiasıyla HDP Alanya ilçe yöneticisi S.D. hakkında soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında S.D, Güllerpınarı Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar ele geçirildiği öğrenildi.

Şüpheli S.D. sorgulanmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğüne götürülecek.

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AlanyaHdpKCKPkkTerör
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