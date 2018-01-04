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HDP Diyarbakır Milletvekili Baluken'e 16 yıl 8 ay hapis cezası

- Terör soruşturması kapsamında hakkında açılan davada tutuklu yargılanan HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, 3 ayrı suçtan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

HDP Diyarbakır Milletvekili Baluken'e 16 yıl 8 ay hapis cezası

DİYARBAKIR (AA) - HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'e, tutuklu yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "toplantı gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etme" suçlarından 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Baluken, Sincan 1. Nolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) hazır edildi.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayan savcı, Baluken'in "5 kez "terör örgütü propagandası yapmak", 4 kez "toplantı gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 47 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

Üzerine isnat edilen suçlamaları reddeden Baluken, davanın düşmesi ve beraati yönünde karar verilmesi talebinde bulundu.

Sanık avukatları Baluken'in suça konu olan konuşmalarının TBMM kürsüsünde yaptığı konuşmalarla aynı olduğunu öne sürerek, tahliyesini talep etti.

Mahkeme Baluken'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, 4 kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 4 yıl 7 ay, 4 kez de "toplantı gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etme" suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Baluken'in, "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ise beraati kararlaştırıldı.

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DiyarbakırHapis Cezasıİdris Baluken
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