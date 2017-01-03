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HDP Diyarbakır Milletvekili Pir'in gözaltına alınması

- Adresine tebligat yapılmasına rağmen ifade vermeye gitmeyen ve hakkında "zorla getirme" kararı bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan HDP Diyarbakır Milletvekili Pir, ifadesinin ardından serbest bırakıldı

HDP Diyarbakır Milletvekili Pir'in gözaltına alınması

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tebligat yapılmasına rağmen ifade vermeye gitmeyen ve hakkında "zorla getirme" kararı bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin, anayasada değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından milletvekillerinin dosyalarındaki inceleme sürüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Pir, savcılıktaki ifadesi tamamlanarak serbest bırakılmasına karar verildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Pir'in adresine ifade vermesi için tebligat gönderilmiş, tebligata rağmen savcılığa ifade vermeye gelmeyen Pir hakkında "zorla getirme" kararı çıkartılmıştı.


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