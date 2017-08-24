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HDP Diyarbakır Milletvekili Yiğitalp hakkında fezleke

- Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Diyarbakır Milletvekili Yiğitalp hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" ile "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçlarından fezleke hazırlandı - Yasama dokunulmazlığının kaldırılması halinde Yiğitalp hakkında, 1 yıl 6 aydan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılacak

HDP Diyarbakır Milletvekili Yiğitalp hakkında fezleke

DİYARBAKIR (AA) - HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp hakkında fezleke hazırlandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekede, Yiğitalp'in 28 Ağustos 2016'da merkez Sur ilçesinde bir düğün salonunda HDP Sur İlçe Başkanlığı kongresinde konuşma yaptığı belirtildi.

Fezlekede, söz konusu kongrede Yiğitalp'in yaptığı konuşmanın bir kısmı terör örgütüne müzahir yayın organı olan MED NUÇE TV'de canlı yayınlandığı ve konuşmanın çözümünün yapıldığı ifade edildi.

Yiğitalp'in Sur ilçesinde güvenlik güçlerince PKK'lı teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyon hakkında yaptığı konuşmanın içeriğine yer verilen fezlekede, "Terör örgütü propagandası yapmak" ile "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini, devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçlarını işlediği kaydedildi.

Anayasa'nın 83. maddesine istinaden Yiğitalp'in dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulan fezleke, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

Yiğitalp'in halen milletvekili olması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83. maddesi gereğince yasama dokunulmazlığına sahip olduğu kaydedilen fezlekede, belirtilen suçtan dolayı hakkında soruşturma yürütülebilmesinin TBMM Başkanlığınca dokunulmazlığın kaldırılması şartıyla gerçekleşebileceği vurgulandı.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması halinde Yiğitalp hakkında "Terör örgütü propagandası" ile "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini, Devletin Askeri ve Emniyet Teşkilatını alenen aşağılama" suçlarından 1 yıl 6 aydan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılacak.

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