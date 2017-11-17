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HDP Edirne İl Başkanı Belke'ye hapis cezası

EDİRNE (AA) - HDP Edirne İl Başkanı Beşir Belke, sosyal medyadaki paylaşımlarında "terör örgütü propagandası" yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılandığı davada, 1,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki...

HDP Edirne İl Başkanı Belke'ye hapis cezası

EDİRNE (AA) - HDP Edirne İl Başkanı Beşir Belke, sosyal medyadaki paylaşımlarında "terör örgütü propagandası" yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılandığı davada, 1,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Belke'nin avukatı Kadir Tunç katıldı.

Tunç, Belke'nin suçsuz olduğunu ileri sürerek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, Belke'yi "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.


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Anahtar Kelimeler:
CezaHdpTerör örgütü
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