HDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ hakkındaki dava

MERSİN (AA) - Mersin'de yaptığı bir konuşmada "Terör örgütü propagandası yaptığı" iddiasıyla hakkında dava açılan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Yüksekdağ, terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Kandıra F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, Yüksekdağ'ın avukatları ile HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, Van Milletvekili Lezgin Botan ve MYK üyesi Asiye Kolçak da hazır bulundu.



Mahkeme heyetinin söz verdiği Yüksekdağ, milletvekili olarak tutuklu yargılanmasının demokrasiye aykırı olduğunu ve bunun bir hak ihlali oluşturduğunu ileri sürdü.

Düşüncelerini söylemeye devam edeceklerini aktaran Yüksekdağ, "Bize cezayı halk verir. Oy vermez ve bu bize verilen en büyük cezadır. Verilecek ceza da budur. Biz söylediklerimizin arkasındayız. Benim yaptığım konuşmada şiddet yoktur. Suçlamalar yersiz. Biz barış ve hak diyoruz. Benim 40 dakikalık konuşmamın belli kesimleri alınarak yargılanma yapılıyor. Mahkemeye katılmayı, yüz yüze görüşmeyi ve beraat kararının verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yüksekdağ'ın savunmasının ardından avukatları mahkeme heyetinden ek süre talep etti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 28 Şubat 2017'ye erteledi.

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında, 13 Mart 2016 tarihinde HDP Mersin İl örgütünün 1. Olağanüstü Kongresi'nde yapmış olduğu konuşmasında, "Terör örgütü propagandası yaptığı" suçlamasıyla Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.