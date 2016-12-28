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HDP Genel Başkan Yardımcısı Tuğluk tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan HDP Genel Başkan Yardımcısı Tuğluk, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

HDP Genel Başkan Yardımcısı Tuğluk tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından gözaltına alınan aralarında Tuğluk'un da bulunduğu 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye çıkarılan Tuğluk ve 4 şüpheli savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme, Tuğluk'un "Silahlı terör örgütünü yönetmek" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Diğer 4 şüphelinin ise mahkemedeki sorguları sürüyor.

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