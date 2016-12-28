HDP Genel Başkan Yardımcısı Tuğluk tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından gözaltına alınan aralarında Tuğluk'un da bulunduğu 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye çıkarılan Tuğluk ve 4 şüpheli savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.



Mahkeme, Tuğluk'un "Silahlı terör örgütünü yönetmek" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Diğer 4 şüphelinin ise mahkemedeki sorguları sürüyor.