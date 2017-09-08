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HDP Hakkari Milletvekili Akdoğan hakkındaki dava

- Terör soruşturması kapsamında hakkında dava açılan ve dosyası "güvenlik" gerekçesiyle Hakkari'den Diyarbakır'a gönderilen HDP Hakkari Milletvekili Akdoğan'ın yargılanmasına devam edildi - Mahkeme, Akdoğan'ın yurt dışına çıkış yasağına yönelik tedbirin kaldırılması yönündeki talebin reddine karar verdi

HDP Hakkari Milletvekili Akdoğan hakkındaki dava

DİYARBAKIR (AA) - Terör soruşturması kapsamında hakkında dava açılan ve dosyası "güvenlik" gerekçesiyle Hakkari'den Diyarbakır'a gönderilen HDP Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan Akdoğan katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Sanık avukatları, müvekkillerinin milletvekili olduğu ve parti programları kapsamında yurt dışına çıkması gerektiğini öne sürerek, yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını ve Kürtçe yaptığı konuşmaların uzman bilirkişilerce tercüme edilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise eksik hususların giderilmesi yönünde görüşünü bildirdi.

Talepleri değerlendiren mahkeme, Akdoğan hakkında yurt dışına çıkış yasağına yönelik tedbirin kaldırılması yönündeki talebin reddine karar verdi.

Mahkeme Akdoğan'ın farklı tarihlerdeki 7 Kürtçe konuşmasının tercümesinin yapılmasına ve sanığın TBMM kürsüsündeki konuşmalarının Meclis onaylı tutanaklarının istenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

- İstenilen ceza

İddianamede, HDP Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak", 14 kez "terör örgütü propagandası yapmak", "suçu ve suçluyu övmek", "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma" suçlarından 23 yıldan 85 yıla kadar hapis ile mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde görülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep ediliyor.

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Diyarbakır 4. Ağır Ceza MahkemesiHDP Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan
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