HDP İstanbul İl Örgütü 2. Olağan Kongresi

İSTANBUL (AA) – Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul İl Örgütü’nün İkinci Olağan Kongresi gerçekleşti.

Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşen kongrede HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, milletvekilleri Hüda Kaya, Garo Paylan, Ahmet Yıldırım, Pervin Buldan ve Dilan Dirayet Taşdemir hazır bulundu.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Saruhan Oluç tarafından Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş’ın kongre mesajının okunmasının ardından kürsüye Serpil Kemalbay çıktı. Kemalbay, içinden geçilen süreçte farklılıkları bir kenara bırakıp, daha çok birlikteliğe ve dayanışmaya ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek hükümetin körfez krizine yaklaşımının yanlış olduğunu savundu.

Katar’a asker gönderme kararının Ortadoğu’daki yanlış politikalarda ısrar anlamına geldiğini iddia eden Kemalbay, “Türkiye halklarının emekçi çocuklarının Katar’da ne işi var? Cari açığı kapatalım diye Katar’a asker göndermek Türkiye halklarına fayda sağlayacak bir politika değildir, tam tersine sorunları daha da derinleştirecek bir durumdur.” ifadelerini kullandı.



