HDP Mardin Milletvekili Yıldırım hakkındaki dava

MARDİN (AA) - Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'ın 4 ayrı suçtan yargılandığı davada "suç işlemeye tahrik" suçundan tahliyesine karar verildi.

Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Yıldırım, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) hazır edildi.

Mahkeme başkanı, Yıldırım hakkında iddianamede yer alan "silahlı terör örgütünü kurma ve yönetmek" suçundan açılan davanın ayrıldığını anımsattı.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamı yönünde görüşünü bildirdi.

Yıldırım, Kürtçe yaptığı savunmasında, SEGBİS ile katılmasının sağlıklı olmadığını, mahkemede hazır bulunarak savunma yapmak istediğini talep etti.

Sanık avukatları ise müvekkilinin suçsuz olduğunu iddia ederek, tahliyesini istedi.

Tahliye talebini değerlendiren mahkeme, Yıldırım'ın üzerine atılı "suç işlemeye tahrik" suçundan öngörülen hapis cezasının süresini dikkate alarak tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Sanık Yıldırım'ın diğer 3 suçtan tutukluluk hali sürüyor.

Duruşmayı, HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez ve Yıldırım'ın ailesi de izledi.

- İstenilen ceza



İddianamede, Yıldırım hakkında, 7 kez "terör örgütü propagandası yapmak", 4 kez "suç ve suçluyu övmek", 2 kez "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" ile 6-8 Ekim olaylarında "suç işlemeye tahrik" suçlarından 12,5 yıldan 59 yıla kadar hapis ve mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor.



