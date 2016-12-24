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HDP Mersin İl Başkanı Sadun Doğan tutuklandı

Mersin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon kapsamında HDP Mersin İl Başkanı Sadun Doğan'ın da aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklandı.

HDP Mersin İl Başkanı Sadun Doğan tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonların ardından adliyeye sevk edilen 22 zanlıdan, aralarında HDP Mersin İl Başkanı Sadun Doğan'ın da bulunduğu 16 kişi tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra sabah saatlerinde adliyeye çıkarılan şüphelilerden HDP Mersin İl Başkanı Sadun Doğan ve Akdeniz Belediyesinin HDP'li meclis üyesi Yüksel Mutlu'nun da arasında yer aldığı 16 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla, 3 kişi de savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Tutuklu sayısı 46'ya çıktı
Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik 12 Aralık'ta düzenlenen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 139 şüpheliden 112'si gözaltına alınmıştı.

Bugün tutuklanan 16 zanlının yanı sıra daha önce de adliyeye sevk edilen 63 zanlıdan 30'u tutuklanmış, 32'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan HDP'li Akdeniz Belediye Başkanı Fazıl Türk'ün de aralarında olduğu 27 kişi aranıyor.

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