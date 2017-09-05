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HDP Milletvekili Demirel hakkında fezleke

- Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan fezleke hazırlandı

HDP Milletvekili Demirel hakkında fezleke

DİYARBAKIR (AA) - HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan fezleke hazırlandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekede, PKK'nın 1984'ten bu yana yurt içinde çok sayıda öldürme, yaralama, soygun, gasp, yol kesme, köy ve karakol basma, kundaklama gibi saldırılar yapan bir terör örgütü olduğu belirtildi.

Fezlekede, Demirel'in 1 Temmuz 2016 günü merkez Bağlar ilçesindeki Pir Sultan Abdal Kültür Derneği organizesinde "2 Temmuz 1993'te Sivas'ta meydana gelen, 37 vatandaşın hayatını kaybettiği olayların yıl dönümü" nedeniyle Cem ve Kültür Evi önünde düzenlenen basın açıklamasında yaptığı konuşmaya yer verildi.

Demirel'in konuşmasına ilişkin fezlekede, şunlar kaydedildi:

"Demirel, PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik güvenlik güçlerince yapılan operasyonları 'işkence', 'yakma', 'zulüm' ve 'faşizm' olarak nitelendirmiş, terör örgütü mensuplarının devletin güvenlik güçleri ile girdikleri silahlı çatışmaları haklı göstermeye çalışmıştır. Bu nedenle konuşmasının, terör yöntemlerini kullanmaya özendirici ve terörizmi yüceltici nitelikte olduğu, bu şekilde şüphelinin terör örgütü propagandası yapma suçunu işlediği anlaşılmıştır."

Demirel'in halen milletvekili olması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83. maddesi gereğince yasama dokunulmazlığına sahip olduğu anımsatılan fezlekede, hakkında soruşturma yürütülebilmesinin TBMM Başkanlığınca dokunulmazlığının kaldırılması şartıyla gerçekleşebileceği kaydedildi.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması halinde Demirel hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılacak.

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