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HDP Şırnak Milletvekili Birlik'e hapis cezası

- "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılanan Birlik, 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

HDP Şırnak Milletvekili Birlik'e hapis cezası

ŞIRNAK (AA) - HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'e "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılandığı davada 1 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Şırnak Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanık Birlik katılmadı.

Mahkeme heyeti, Leyla Birlik'in Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince "Cumhurbaşkanına hakaret" etmek suçundan 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Mahkeme ayrıca önceki celsede hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmediğinden Birlik'in cezasını ertelemedi.


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1 Yıl 9 Ay HapisCumhurbaşkanına HakaretHDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik
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