HDP Şırnak Milletvekili Birlik'e hapis cezası

ŞIRNAK (AA) - HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'e "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılandığı davada 1 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
Şırnak Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanık Birlik katılmadı.
Mahkeme heyeti, Leyla Birlik'in Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince "Cumhurbaşkanına hakaret" etmek suçundan 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Mahkeme ayrıca önceki celsede hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmediğinden Birlik'in cezasını ertelemedi.