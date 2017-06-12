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HDP Sözcüsü Baydemir yargılanmaya başlandı

- Davanın ilk duruşması Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü

HDP Sözcüsü Baydemir yargılanmaya başlandı

ŞANLIURFA (AA) - HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılandığı davanın görülmesine başlandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekenin TBMM'de kabulünün ardından Baydemir'in yargılanacağı davanın ilk duruşması, Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Milletvekili Baydemir'in katılmadığı duruşmada, avukatlar Sevda Çelik Özbingöl ile Hidayet Enmek salonda hazır bulundu.

Avukatlar Enmek ve Özbingöl, savunma için Baydemir'den bir sonraki duruşmada vekaletname alacaklarını belirtti.

Mahkeme heyeti, talebi değerlendirerek duruşmayı erteledi.

HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir hakkında, geçen yıl Şanlıurfa Valiliğince yasaklanmasına rağmen Birecik ilçesinde gerçekleştirilen nevruz etkinliğinde "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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HdpOsman Baydemirşanlıurfa
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