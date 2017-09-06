HDP'den AYM önünde basın açıklaması

ANKARA (AA) - HDP Sözcüsü Osman Baydemir, "Milletvekilleri tutuklanırsa yasama faaliyeti sekteye uğrar. Dolayısıyla raportörün 300 gündür raporunu açıklamamış ve dairenin henüz karar vermemiş olmasını kimse rutin işleyiş olarak izah edemez." dedi.

Baydemir ile Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Mardin Milletvekili Mithat Sancar, Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş'dan oluşan HDP heyeti, Anayasa Mahkemesi (AYM) önüne gelerek basın açıklaması yaptı.

Baydemir, vicdansızlığa ve adaletsizliğe karşı durmak için AYM önünde toplandıklarını aktararak, "11 milletvekili şu anda legal demokratik siyasetten koparılmış, cezaevinde tutuluyor. Milletvekillerine rehine muamelesi yapılıyor." ifadesini kullandı.

Yargının muhalefetin sesinin kıstırılmasının aracı haline dönüştüğünü iddia eden Baydemir, Anayasa hükmünün 307 gündür ihlal edildiğini öne sürdü. Baydemir, "Milletvekilleri tutuklanırsa yasama faaliyeti sekteye uğrar. Dolayısıyla raportörün 300 gündür raporunu açıklamamış ve dairenin henüz karar vermemiş olmasını kimse rutin işleyiş olarak izah edemez." diye konuştu.

Yargıya güven tesis edilebilmesi için adalet mekanizmasının ve yargının işlemesi gerektiğine dikkati çeken Baydemir, "Siz 6,5 milyon insanın temsilcilerini, seçtiklerini, belediye başkanlarını cezaevine koyarsanız, siyaseten tasfiye ederseniz, o insanlar hem bugünlerini hem de geleceklerini sizin geleceğinizle ortak değerlendiremez." dedi.

Anayasa Mahkemesi başkanına bir kez daha çağrıda bulunduklarını belirten Baydemir, "Eğer mesele milletin iradesi, halkın seçimle iş başına getirmiş olduğu seçilmiş parlamentarizm ise, bu manada parlamentoda grubu bulunan bütün siyasi partiler aynı saygıyı hak ederler." değerlendirmesini yaptı.

Osman Baydemir, yarın Anayasa Mahkemesinin önünde tekrar toplanarak hukuka ve adalete sahip çıkma çağrılarını yenileyeceklerini söyledi.







