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HDP'li Beştaş hakkındaki davalar

- Hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletini alenen aşağılama" suçlamasıyla 3 ayrı dava açılan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın ikinci davasına da başlandı - İki yıla kadar hapsi istenen Beştaş duruşmaya katılmadı

HDP'li Beştaş hakkındaki davalar

ADANA(AA) - HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletini alenen aşağılama" suçunun işlendiği gerekçesiyle Adana'da 2'şer yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istemiyle açılan 3 davadan ikincisinin de görülmesine başlandı.

Açılan her bir davadan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenen HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya katılmadı.

Beştaş'ın avukatı Yasemin Dora Şeker, savunmasında, müvekkilinin konuşmalarının kürsü dokunulmazlığı kapsamında yapıldığını, TBMM'de de benzer konuşmaları olduğunu belirterek, bu konuşmaların getirtilmesini talep etti.

Mahkeme hakimi, talebi reddederken, sanık Beştaş’ın Diyarbakır Asliye Ceza Mahkemesinden talimatla savunmasının beklenmesi için duruşmayı erteledi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığına, HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletini alenen aşağılama, devletin yargı organlarını, devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama " suçlarını işlediği gerekçesiyle 3 fezleke gönderilmiş ve yapılan soruşturma sonunda Beştaş hakkında Adana 2, 8 ve 21. Asliye Ceza Mahkemelerinde 2'şer yıl hapis cezası ile cezalandırılması istemiyle 3 ayrı dava açılmıştı.

Adana 21. Asliye Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşması geçtiğimiz aylarda yapılmış, Beştaş o duruşmaya da katılmamıştı.

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