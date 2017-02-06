HDP'li Beştaş SEGBİS ile savunma yapacak

ADANA (AA) - Halkların Demokratik Partisi (HDP) Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama" suçu işlediği iddiasıyla yargılanmasına devam edildi.

Adana 21. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan 31 Ocak’ta tutuklanıp Silivri Cezaevi’ne gönderilen HDP Adana Milletvekili Beştaş katılmadı.

Mahkeme hakimi, bir önceki duruşmada Beştaş’ın talimatla savunmasının alınması için Diyarbakır nöbetçi asliye ceza mahkemesine gönderdikleri yazıya cevap gelmediğini belirtti.

Duruşmaya katılan HDP’li Beştaş’ın avukatı, müvekkilinin başka bir dosyadan Silivri Cezaevinde tutuklu bulunduğunu söyledi.

Mahkeme hakimi, Danış’ın duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılmasının sağlanması için Silivri Cezaevine bilgi verilmesine karar verip duruşmayı 22 Mart’a erteledi.

Beştaş’ın, 14 Ekim 2015'te, Ankara'daki patlamayı protesto etmek için Adana İnönü Parkı'nda düzenlenen basın açıklamasında yaptığı konuşmayla ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istemi ile aleyhinde dava açılmıştı.



-3 dava açıldı

Anayasa değişikliği ile milletvekilliği dokunulmazlıkları kaldırılarak haklarında yargı yolu açılan 148 milletvekili arasında yer alan Beştaş ile ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığına, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama, devletin yargı organlarını, devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama " suçlarını işlediği gerekçesiyle 3 fezleke gönderilmiş ve yapılan soruşturma sonunda Beştaş hakkında Adana 2., 8. ve 21. Asliye Ceza Mahkemelerinde 2’şer yıl hapis cezası ile cezalandırılması istemiyle 3 ayrı dava açılmıştı.

