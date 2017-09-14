HDP'li Bozan İzmir'de gözaltına alındı

İZMİR (AA) - Terör örgütü PKK üyeliğinden aranan Mardin'in eski Artuklu Belediye Meclis Üyesi Sevinç Bozan İzmir'in Balçova ilçesinde saklandığı evde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'ya üye olmak, yardım ve yataklık suçlarından aranan Bozan'ın İzmir'de olduğu bilgisi üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucu Bozan'ın Balçova ilçesinde bir evde saklandığı tespit edildi.

Söz konusu eve operasyon düzenleyen ekipler Bozan'ı gözaltına aldı.

Saç rengini değiştirdiği öğrenilen Bozan, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.















