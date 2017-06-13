HDP'li Buldan, hakkında açılan davada ifade verdi

DİYARBAKIR (AA) - TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan açılan dava kapsamında Diyarbakır Adliyesinde ifade verdi.

Bir programı için Diyarbakır'da bulunan Buldan'ın, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesince açılan dava kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade alınması işlemi tamamlandı.

Savunmasının ardından adliyeden ayrılan Buldan, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, çok uzun bir ifade vermediğini söyledi. "Çünkü ben hala milletvekiliyim ve dokunulmazlığım devam ediyor. Aynı zamanda da TBMM Başkanvekiliyim." diyen Buldan, suçlamaları kabul etmediğini dile getirdi.